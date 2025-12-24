Різдво Христове – це велике і важливе свято, яке українці традиційно відзначають 25 грудня у родинному колі. Водночас святкування розпочинається зі Святвечора (24 грудня), коли вся сім’я збирається за спільним столом після появи першої зірки.

На свято заведено готувати 12 пісних страв, які символізують апостолів Ісуса Христа. Головною з них є кутя, а також на столі мають бути узвар, вареники, голубці, пампушки, запечена риба, гриби та інші традиційні страви.

Що приготувати на Різдво – рецепти 12 страв

Кутя

Це головна різдвяна страва, яка символізує достаток, єдність родини та пам’ять про предків. Для її приготування відваріть пшеницю до готовності. Додайте розтертий мак, мед, подрібнені горіхи та родзинки. За потреби додайте трохи теплої води або узвару для потрібної консистенції.

Узвар

Сушені фрукти (яблука, груші, сливи) промийте та замочіть у холодній воді. Потім доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин. Після охолодження додайте мед.

Вареники з картоплею і грибами

Замісіть тісто з борошна, води та солі. Для начинки відваріть картоплю, розімніть у пюре, додайте смажені гриби та цибулю. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку, зліпіть вареники. Варіть у підсоленій воді до готовності.

Голубці з грибами та рисом

Листя капусти ошпарте окропом, щоб воно стало м’яким. Змішайте відварений рис зі смаженими грибами та цибулею. Загорніть начинку в капустяне листя, викладіть у каструлю, залийте томатним соусом. Тушкуйте на слабкому вогні 30-40 хвилин.

Запечена риба з овочами

Рибу (короп або хек) почистіть, промийте, посоліть, поперчіть. Викладіть на фольгу разом із нарізаними овочами та частинками лимона. Запікайте у духовці за 180°C протягом 30-40 хвилин.

Пампушки з часником

Замісіть тісто з борошна, дріжджів, води та олії. Дайте піднятися 1 годину. Сформуйте кульки, випікайте за 200°C 20 хвилин. Змішайте подрібнений часник з олією, змастіть пампушки перед подачею на стіл.

Пісний борщ

Відваріть буряк окремо або протушіть його з томатною пастою. У каструлі з водою зваріть картоплю, моркву та цибулю. Додайте буряк, квасолю, капусту, посоліть і приправте за смаком. Наприкінці покладіть часник і лавровий лист.

Запечена картопля

Картоплю помийте, за бажанням поріжте. Посоліть, поперчіть, змастіть олією. Викладіть на деко та запікайте в духовці близько 50-60 хвилин до рум’яної скоринки.

Грибна юшка

Замочіть сушені гриби на ніч, а потім відваріть. Відвар збережіть. Наріжте картоплю, цибулю, моркву та додайте до грибного відвару. Варіть до готовності, наприкінці додайте спеції і лавровий лист.

Пісні деруни

Натріть картоплю та цибулю, відіжміть зайву рідину. Додайте борошно, спеції та перемішайте. Смажте на розігрітій сковороді до золотистої скоринки.

Тушкована капуста

Наріжте капусту, моркву та цибулю. Обсмажте овочі, додайте чорнослив і томатну пасту. Тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, додаючи воду за потреби.

Яблука, запечені з медом та горіхами

Яблука помийте, видаліть серцевину, не розрізаючи їх повністю. Наповніть середину сумішшю меду, подрібнених горіхів і кориці. Викладіть яблука у форму для запікання, додайте трохи води на дно форми. Запікайте за 180°C протягом 25-30 хвилин до м’якості.

