Головні заборони на Різдво Христове: що не можна робити 25 грудня
Різдво Христове, яке в Україні відзначають 25 грудня, є одним із найважливіших християнських свят.
Цього дня віряни згадують народження Ісуса Христа, відвідують богослужіння та проводять час у колі родини. Разом із традиціями існують і певні заборони, сформовані церковною практикою та народними звичаями.
Розповідаємо, що не можна робити на Різдво Христове, аби провести свято без порушення усталених традицій.
Що заборонено робити на Різдво: церковна традиція
У ПЦУ наголошують, що Різдво – це передусім день молитви, миру і духовної радості, тому не варто наповнювати його метушнею або негативом.
На Різдво не рекомендується:
- сваритися, лаятися, з’ясовувати стосунки чи ображати інших;
- вживати лайку, проявляти злість або агресію;
- ігнорувати богослужіння без поважної причини;
- зловживати алкоголем;
- займатися справами, які відволікають від суті свята.
Що не можна робити на Різдво: народні заборони
Окрім церковних настанов, в Україні здавна збереглися народні заборони на Різдво, яких традиційно дотримуються в багатьох родинах.
Зокрема, на Різдво Христове не можна:
- виконувати важку фізичну роботу, прибирати, прати, шити, ремонтувати;
- займатися рукоділлям – в’язати, вишивати, прасувати;
- купатися в лазні, стригти волосся чи нігті;
- одягати старий, брудний або темний одяг – вважалося, що це може принести негаразди;
- сідати за святковий стіл у Святвечір до появи першої зірки;
- залишати страви на столі, не скуштувавши їх;
- відмовляти в допомозі нужденним або не приймати колядників;
- ображати чи виганяти домашніх тварин;
- ворожити.
Втім, слід памʼятати, що більшість народних заборон мають символічний характер і не є обов’язковими з погляду церкви. Водночас і церковна, і народна традиції сходяться в головному: Різдво – це день радості, миру, тиші, вдячності та любові.