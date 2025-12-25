Різдво Христове, яке в Україні відзначають 25 грудня, є одним із найважливіших християнських свят.

Цього дня віряни згадують народження Ісуса Христа, відвідують богослужіння та проводять час у колі родини. Разом із традиціями існують і певні заборони, сформовані церковною практикою та народними звичаями.

Розповідаємо, що не можна робити на Різдво Христове, аби провести свято без порушення усталених традицій.

Зараз дивляться

Що заборонено робити на Різдво: церковна традиція

У ПЦУ наголошують, що Різдво – це передусім день молитви, миру і духовної радості, тому не варто наповнювати його метушнею або негативом.

На Різдво не рекомендується:

сваритися, лаятися, з’ясовувати стосунки чи ображати інших;

вживати лайку, проявляти злість або агресію;

ігнорувати богослужіння без поважної причини;

зловживати алкоголем;

займатися справами, які відволікають від суті свята.

Що не можна робити на Різдво: народні заборони

Окрім церковних настанов, в Україні здавна збереглися народні заборони на Різдво, яких традиційно дотримуються в багатьох родинах.

Зокрема, на Різдво Христове не можна:

виконувати важку фізичну роботу, прибирати, прати, шити, ремонтувати;

займатися рукоділлям – в’язати, вишивати, прасувати;

купатися в лазні, стригти волосся чи нігті;

одягати старий, брудний або темний одяг – вважалося, що це може принести негаразди;

сідати за святковий стіл у Святвечір до появи першої зірки;

залишати страви на столі, не скуштувавши їх;

відмовляти в допомозі нужденним або не приймати колядників;

ображати чи виганяти домашніх тварин;

ворожити.

Втім, слід памʼятати, що більшість народних заборон мають символічний характер і не є обов’язковими з погляду церкви. Водночас і церковна, і народна традиції сходяться в головному: Різдво – це день радості, миру, тиші, вдячності та любові.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.