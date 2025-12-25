Різдво Христове 2025: привітання, які дарують святковий настрій
Сьогодні, 25 січня, відзначається Різдво Христове – свято, яке приносить у кожну домівку тепло, радість та особливу атмосферу родинного єднання.
Це день, коли українці діляться добрими словами, бажають миру, достатку й Божого благословення на прийдешній рік. Щирі привітання додають святкового настрою і дарують усмішку тим, хто зустрічає Різдво далеко від дому.
Факти ICTV підготували привітання з Різдвом Христовим у картинках, віршах і прозі, аби ви потішили теплими словами своїх близьких і рідних.
Привітання з Різдвом Христовим в картинках
Привітання з Різдвом Христовим у віршах і прозі
***
Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай це світле свято принесе у вашу оселю тепло, любов і спокій. Бажаю щасливих митей у родинному колі, добрих новин і натхнення на весь прийдешній рік.
***
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, віра та надія.
***
З Різдвом Христовим! Нехай сьогоднішня коляда наповнить душу радістю, а оселю — благословенням. Хай любов рідних зігріває щодня, а 2026 рік подарує сили, удачу й багато сонячних моментів.
***
З Різдвом Христовим вас вітаю!
Здоров’я, радощів бажаю.
Нехай Господь благословить
На кожен день, на кожну мить!
Живіть у щасті та достатку,
Добра та миру в вашу хатку.
Хай лише добрі будуть справи
Та благ не буде вам замало!
***
Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це чарівне свято подарувало щирі емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих і радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в будинку завжди панує затишок і благополуччя.
***
У Різдво бажаю щиро
Всім достатку і тепла,
У житті щоб сталось диво,
В серці щоб любов була!
Хай у мирі живуть люди,
Спокій буде на Землі,
Всім завжди бажати буду
Я щасливих, довгих літ!
***