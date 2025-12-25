Сьогодні, 25 січня, відзначається Різдво Христове – свято, яке приносить у кожну домівку тепло, радість та особливу атмосферу родинного єднання.

Це день, коли українці діляться добрими словами, бажають миру, достатку й Божого благословення на прийдешній рік. Щирі привітання додають святкового настрою і дарують усмішку тим, хто зустрічає Різдво далеко від дому.

Факти ICTV підготували привітання з Різдвом Христовим у картинках, віршах і прозі, аби ви потішили теплими словами своїх близьких і рідних.

Привітання з Різдвом Христовим в картинках

Привітання з Різдвом Христовим у віршах і прозі

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай це світле свято принесе у вашу оселю тепло, любов і спокій. Бажаю щасливих митей у родинному колі, добрих новин і натхнення на весь прийдешній рік.

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, віра та надія.

***

З Різдвом Христовим! Нехай сьогоднішня коляда наповнить душу радістю, а оселю — благословенням. Хай любов рідних зігріває щодня, а 2026 рік подарує сили, удачу й багато сонячних моментів.

***

З Різдвом Христовим вас вітаю!

Здоров’я, радощів бажаю.

Нехай Господь благословить

На кожен день, на кожну мить!

Живіть у щасті та достатку,

Добра та миру в вашу хатку.

Хай лише добрі будуть справи

Та благ не буде вам замало!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це чарівне свято подарувало щирі емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих і радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в будинку завжди панує затишок і благополуччя.

***

У Різдво бажаю щиро

Всім достатку і тепла,

У житті щоб сталось диво,

В серці щоб любов була!

Хай у мирі живуть люди,

Спокій буде на Землі,

Всім завжди бажати буду

Я щасливих, довгих літ!

***

