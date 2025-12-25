Сьогодні, 25 грудня, в Україні відзначають Різдво Христове – одне з найголовніших християнських свят, яке символізує народження Ісуса Христа та повернення світу до духовності й чистоти.

Цей день має глибоке релігійне та суспільне значення. Для християн Різдво є нагадуванням про любов, милосердя та надію, які Христос приніс людству.

Факти ICTV зібрали все про головні традиції цього дня — дізнавайтеся, що можна і не можна робити, кому святкувати іменини та які існують народні прикмети.

Яке сьогодні церковне свято – 25 грудня 2025 року

Сьогодні християни усього світу святкують Різдво Христове — одне з найголовніших і найшанованіших свят у християнському календарі.

З вересня 2023 року ПЦУ офіційно перейшла на новоюліанський календар, тож саме 25 грудня нині є єдиною офіційною датою Різдва в Україні.

Віряни святкують народження Ісуса Христа – Спасителя світу. Різдво символізує надію, оновлення, повернення до духовних цінностей і чистоти.

Свято має глибоке богословське значення і водночас тісно пов’язане з родинними традиціями. У цей день люди збираються разом, вітають одне одного, дарують подарунки та діляться теплом.

У день Різдва Христового в храмах звершують урочисті богослужіння. Традиційне вітання цього дня: Христос народився! – Славімо Його!

Хто святкує день ангела 25 грудня 2025 року

Сьогодні день ангела відзначають Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр та Марія.

Цього дня віряни вітають іменинників, бажаючи їм здоров’я, духовної сили, миру та Божого благословення.

Що не можна робити 25 грудня 2025 року

Сваритися, лаятися та з’ясовувати стосунки.

Виконувати важку фізичну роботу, займатися прибиранням, пранням, шиттям чи ремонтом.

Тиснути на інших, нав’язувати власну думку або обмежувати чужу свободу.

Провокувати оточення різкими вчинками або демонстративною поведінкою.

Що можна робити сьогодні

25 грудня – Різдво Христове, тому цей день варто присвятити родині, спільній молитві, спокійному святкуванню та добрим справам. Сприятливий час для примирення, щирих розмов, підтримки близьких і допомоги тим, хто цього потребує.

З погляду астрології день підходить для духовних практик, розумової й дослідницької роботи, самоспоглядання та внутрішнього очищення. Корисними будуть медитація, дихальні вправи, читання, творчі заняття й робота зі словом.

Місяць у Водолії сприяє новим ідеям, легкому спілкуванню та нестандартному мисленню. День підходить для зустрічей у дружньому колі, обміну думками, мрій і планів, а також для невеликих приємних подарунків собі чи близьким.

Народні прикмети на 25 грудня 2025 року

Ясна погода на Різдво – до врожайного та сприятливого року.

Сніг цього дня – на достаток і добробут у господарстві.

Зоряне небо 25 грудня – до теплого літа.

