Собор Пресвятої Богородиці – це велике церковне свято, яке щороку відзначається після Різдва Христового. Подія присвячена Діві Марії, матері Ісуса Христа, яка прийняла Божу волю і подарувала світові Спасителя.

Собор Пресвятої Богородиці: дата та історія свята

Згідно з новоюліанським церковним календарем, Собор Пресвятої Богородиці відзначається наступного дня після Різдва Христового, тобто 26 грудня.

Свято встановили на Шостому Вселенському соборі 681 року, аби після прославлення народження Ісуса Христа вшанувати його матір.

У цей день також згадують царя Давида, святого Йосипа Обручника (чоловіка Діви Марії), святого Якова (брата Христа) – осіб, тісно пов’язаних із земним життям Христа.

Традиції свята Собор Пресвятої Богородиці

Цього дня жінкам варто відвідати богослужіння в храмі та помолитися перед іконою Пресвятої Богородиці. У Діви Марії просять здоров’я, щастя, сімейного добробуту, а вагітні – легких пологів.

Здавна у народі це свято називали Бабині каші. Цього дня жінки варили кашу, пригощали нею гостей, породіль, повитух та вагітних.

Доброю традицією вважалося проводити Собор Пресвятої Богородиці у родинному колі, дякувати матерям і жінкам за їхню турботу та любов. Також заведено допомагати тим, хто потребує підтримки, та зберігати святкову атмосферу після Різдва.

Що не можна робити на Собор Пресвятої Богородиці

Вагітним жінкам та їхнім чоловікам 26 грудня суворо заборонено працювати. Наші предки вірили: якщо порушити цю заборону, то дитина народиться з фізичними вадами.

У день Собору Пресвятої Богородиці не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, бажати іншим зла, проявляти байдужість, жадібність і жорстокість. Також не варто ігнорувати молитву та духовний зміст свята.

