Сьогодні, 28 грудня, календар поєднує одразу кілька подій. У світі на цю дату припадає Міжнародний день кіно, День шоколадних цукерок, День завантажень, День гри в карти та День календаря.

Християни за тиждень після Різдва вшановують вифлеємських немовлят убитих за наказом царя Ірода, а також 20 тис. святих мучеників, спалених у Нікомидії.

Факти ICTV зібрали все найважливіше про цей день — яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, кому святкувати іменини та які народні прикмети пов’язані з 28 грудня.

Яке сьогодні церковне свято – 28 грудня 2025 року

Православна церква 28 грудня вшановує памʼять 20 тис. святих мучеників, спалених у Нікомидії, а також вифлеємських немовлят.

Мученики Нікомидійські загинули на початку IV століття під час гонінь на християн за правління імператора Максиміана Галерія.

За церковним переданням, у день Різдва Христового в місті Нікомидія християни зібралися на богослужіння в храмі, який за наказом влади оточили та підпалили. Вірянам не дозволили залишити будівлю, і всі вони загинули мученицькою смертю.

Також цього дня згадують вифлеємських немовлят, убитих за наказом царя Ірода. У Євангелії від Матвія йдеться, що після звістки від волхвів про народження Спасителя Ірод, побоюючись за свій престол, наказав знищити всіх хлопчиків віком до двох років у Вифлеємі та його околицях.

За даними істориків і церковної традиції, кількість убитих дітей могла сягати 14 тис. Мощі немовлят зберігалися в головних християнських центрах – Олександрії, Константинополі, Антіохії, а з 770 року нетлінні мощі одного з дітей перебувають у Франції, в монастирі міста Брантом.

Хто святкує день ангела 28 грудня 2025 року

Іменини 28 грудня відзначають Георгій, Іван, Лаврентій, Марк, Наталія, Варвара, Ганна, Євдокія та Єфросинія.

Цього дня заведено молитися до своїх небесних покровителів, дякувати за заступництво й просять здоров’я, миру та духовної підтримки.

Вважається доброю традицією привітати іменинників теплими словами та щирими побажаннями.

Що не можна робити 28 грудня 2025 року

Влаштовувати гучні святкування, розваги та бенкети.

Сваритися, піддаватися гніву, агресії чи провокаціям.

Починати нові справи, проєкти та фінансові ініціативи.

Ухвалювати важливі рішення та довіряти гучним обіцянкам.

Призначати весілля, заручини та інші доленосні події.

Вживати алкоголь і зловживати кавою.

Перевантажувати себе фізичною працею та складними домашніми справами.

Що можна робити сьогодні

28 грудня варто провести максимально спокійно й зосереджено. День підходить для внутрішнього очищення, контролю думок і емоцій, роботи над собою та подолання гордині. Корисно побути в тиші, обмежити спілкування або звести його до мінімуму.

Добре завершувати справи, розпочаті раніше, якщо їх неможливо відкласти, але без поспіху й емоційного тиску. День сприятливий для молитви, роздумів, спокійного родинного спілкування, телефонних розмов із близькими та добрих справ.

Народні прикмети на 28 грудня 2025 року

Ясний і морозний день – до холодної, але стабільної зими.

Сильний вітер – до хуртовин і різкої зміни погоди.

Іній на деревах – на врожайний рік.

Похмуро й тихо цього дня – морози затримаються надовго.

Сніг липкий і вологий – весна буде пізньою.

