У понеділок, 29 грудня, відзначається Міжнародний день віолончелі, Міжнародний день єврейської книги, День незавершених справ, а також День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять немовлят, убитих у Вифлеємі. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 29 грудня 2025 року

Згідно з церковним календарем, 29 грудня віряни вшановують пам’ять Вифлеємських немовлят.

Згідно з Євангелієм від Матвія, цар Ірод, дізнавшись про народження Христа, щоб усунути потенційного претендента на свій трон, наказав убити всіх дітей чоловічої статі віком до 2 років.

Тоді у Вифлеємі та його околицях вбили близько 14 тис. хлопчиків. Але Марія, Йосип та Ісус змогли оминути кари, адже раніше отримали від янгола звістку про необхідність швидко тікати в Єгипет.

Який сьогодні, 29 грудня 2025 року, день в Україні

В Україні 29 грудня відзначають День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил.

Подію започаткували у 2010 році. Дата встановлена на честь створення пресслужби Міноборони та призначення на посаду першого у незалежній державі військового прессекретаря.

День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ впроваджений з метою підвищення престижу професії військових медійників, а також як подяка за віддану та професіональну діяльність працівників цієї сфери.

Хто святкує день ангела 29 грудня 2025 року

Цього дня іменини святкують Антон, Данило, Лев, Макар і Марія.

Привітайте з днем ангела усіх рідних та знайомих, що носять ці імена, побажайте їм здоров’я, духовної сили, миру та Божої опіки.

Що не можна робити 29 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять залишати дітей без нагляду, ходити до лісу та братися за важкі справи. Не варто стригтися і фарбуватися, інакше притягнете до себе хвороби.

Що можна робити сьогодні

Місячний календар радить спрямувати енергію цього дня не на важку фізичну роботу, а на благо родини. Це сімейний день, який рекомендується провести з рідними.

29 грудня можна починати нові справи, особливо довгострокові проєкти. Сприятливий день для бізнесу, особливо сімейного. Якщо ви з кимось перебуваєте у сварці, то сьогодні найкращий час для примирення.

Народні прикмети на 29 грудня 2025 року

Зорі вночі мерехтять – чекайте на мороз.

Сильна заметіль – до похмурих днів.

Хмари низько пливуть – до погіршення погоди.

Сильний мороз цього дня – холоди триватимуть до весни.

