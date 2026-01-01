Зимові свята в Україні завжди були часом веселощів, обрядів та давніх звичаїв, які передавалися з покоління в покоління. Одне з таких свят – Обрізання Господнє, яке не лише відзначає важливу подію з життя Ісуса Христа, а й пов’язане з народними обрядами, які робили цей день особливим для родин і цілих громад.

У матеріалі розповідаємо, коли свято Обрізання Господнє, як воно виникло та що дозволяється і забороняється робити цього дня.

Обрізання Господнє 2026: дата

Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар у 2023 році святкування деяких свят змістилося на 13 днів. Тому у 2026 році Обрізання Господнє за новим стилем припадає на 1 січня, а за старим календарем на 14 січня.

Обрізання Господнє 2026: історія

Щороку взимку українські православні відзначають свято Обрізання Господнього. Це одне з найважливіших церковних свят, яке відноситься до двунадесятих урочистостей.

Обрізання Господнє присвячене подіям, що сталися на восьмий день після народження Ісуса Христа. Саме тоді батьки принесли новонародженого до храму, дали йому ім’я за вказівкою ангела та провели обряд обрізання за старозавітними законами. Згодом цей обряд був замінений хрещенням, але пам’ять про нього збереглася в церковних традиціях.

Обрізання Господнє: що не можна робити

Як і інші великі церковні свята, Обрізання Господнє має певні обмеження.

Обрізання Господнє, заборони:

У цей день не слід сваритися, лихословити, влаштовувати гучні гуляння чи вінчання.

Також не рекомендується забивати худобу, йти на полювання.

Не можна переїдати чи вживати алкоголь.

Варто уникати сварок, негативних думок і лайки.

Не варто давати гроші в борг і шкодувати дрібних сум.

Не варто виносити сміття з дому.

Народні прикмети не радять думати про погане, аби рік пройшов щасливо і спокійно.

Обрізання Господнє 2026 року: народні традиції

Раніше святкування 1 січня супроводжували народні гуляння з маскарадами, переодяганнями та веселощами, іноді з елементами язичницьких обрядів.

Згодом Церква запровадила після Різдва піст і покуту, щоб протистояти цим забавам.

Обрізання Господнє: що можна робити

Щоб Обрізання Господнє пройшло благословенно:

Варто дарувати прощення та допомагати нужденним.

У цей день важливо приділяти увагу духовним і добрим справам.

Традиційно люди відвідують церкву, моляться, просять про прощення та дарують милостиню нужденним.

Свято також присвячене родинним зустрічам, тож варто проводити час із близькими, ділитися теплом і підтримкою, а також дбати про мир і злагоду у домі.

Дотримання цих правил допоможе провести свято у спокої та злагоді, а також залучити щастя і благополуччя на весь рік.