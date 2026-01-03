Сьогодні, 3 січня, світ відзначає День жінок у рок-музиці, День сну та Міжнародний день здоров’я душі та тіла.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого мученика Гордія. У народному календарі дата відома як Гордіїв день.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 3 січня 2026 року

Згідно з календарем православних свят, віряни вшановують пам’ять святого мученика Гордія .

Святий Гордій народився й виріс у християнській родині в Кесарії у III столітті. У зрілому віці він обрав військову службу, де швидко здобув авторитет, неодноразово виявляв мужність і за старанність отримав звання сотника. Однак із початком гонінь на християн Гордій залишив військо та повністю присвятив себе служінню Христу.

Деякий час він жив у пустелі, готуючись до відкритого сповідання віри. Згодом святий повернувся на батьківщину й відкрито став на захист християнської громади. За це його заарештували, піддали тривалим тортурам і зрештою стратили, відтявши голову.

Хто святкує день ангела 3 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають Гордій та Ірина.

Ім’я Гордій має грецьке походження та означає “мужній”, “сміливий”, “витривалий”. У християнській традиції воно асоціюється зі святим мучеником Гордієм, чия пам’ять вшановується цього дня.

Ім’я Ірина також має грецьке коріння і походить від слова, що означає “мир” та “спокій”.

У день ангела заведено молитися до свого небесного покровителя, дякувати за заступництво та просити сили й мудрості на щодень.

Що не можна робити 3 січня 2026 року

Вихвалятися та сваритися.

Піддаватися спокусам і діяти імпульсивно, не зваживши наслідків.

Починати важливі й значущі справи, що потребують чітких рішень і холодного розрахунку.

Ухвалювати поспішні рішення та йти на невиправданий ризик.

Що можна робити сьогодні

Гордіїв день у народній традиції пов’язували з турботою про дім і господарство. Важливо було подбати про худобу та захистити її від хвороб. Для цього корів, кіз та овець годували молочною кашею.

Доброю прикметою було пекти ватрушки з сиром – цей звичай символізував сімейне щастя та злагоду на весь наступний рік.

День підходить для внутрішньої роботи над собою, спокійних роздумів і пізнання прихованих речей.

Також це вдалий час для створення затишної, комфортної атмосфери вдома. Наведення порядку, турбота про близьких і спокійний ритм дня допоможуть зберегти емоційну рівновагу.

Народні прикмети на 3 січня 2026 року

Ясна й тиха погода – до спокійної зими без різких змін.

Сильний мороз цього дня – до холодного, але сухого періоду.

Хмарне небо або сніг – до затяжної зими з опадами.