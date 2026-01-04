У неділю, 4 січня, відзначається Всесвітній день гіпнозу, Всесвітній день абетки Брайля, День Ньютона і День хіт-параду.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих 70-ти апостолів та святого Зосима. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 4 січня 2026 року

4 січня у церковному календарі – собор святих 70-ти апостолів. Цього дня вшановують пам’ять учнів Ісуса Христа, яких він обрав для проповідування християнської віри.

Також сьогодні віряни згадують святого мученика Зосима Кілікійського. Він був пустельником, жив у IV столітті і вів аскетичний спосіб життя. Зосима постраждав за віру в Христа.

Хто святкує день ангела 4 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають власники імен Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан та Яків.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, щастя та Божого благословення.

Що не можна робити 4 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять нікому розповідати про свої плани, змінювати місце роботи, підглядати і підслуховувати за іншими. 4 січня припадає на неділю, тому краще утриматися від прибирання, прання, рукоділля та інших домашніх справ.

Згідно з місячним календарем, сьогодні не варто стригтися, інакше притягнете у життя нещастя.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна готувати, відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, проводити час з рідними та близькими.

Вдалий день для творчих людей – можуть спасти на думку гарні ідеї. 4 січня можна починати нові справи, вирушати в подорожі та поїздки.

Народні прикмети на 4 січня 2026 року

Зоряне небо вночі – чекайте на мороз.

У лісі кричить лисиця – до негоди.

Небо безхмарне – морози протримаються ще довго.

Світанок червоний – до сильного вітру.