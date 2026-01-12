У понеділок, 12 січня, відзначається День українського політв’язня, День наполегливої роботи та День дотримання новорічних обіцянок.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Тетяни Римської. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 12 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 12 січня віряни згадують святу мученицю Тетяну Римську. Вона народилася в сім’ї римського проконсула, що сповідував християнство. Дівчина таємно прийняла віру Христову і дала обітницю не виходити заміж.

Згодом Тетяна стала однією з дияконес Латинської церкви та служила людям милосердними справами. За відмову зректися християнської віри дівчину піддали тортурам, а потім стратили.

Який сьогодні, 12 січня 2026 року, день в Україні

Щороку 12 січня наша країна відзначає День українського політв’язня та згадує всіх, хто був заарештований через політичні переконання.

Його ініціатором у 1975 році виступив український політик, громадський діяч і колишній політв’язень В’ячеслав Чорновіл, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму.

Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз – російський режим, що розгорнув терор проти українців.

Хто святкує день ангела 12 січня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Ілля, Макар, Петро і Тетяна. Власникам цих імен бажають здоров’я, духовної сили та Божого благословення.

Що не можна робити 12 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Не варто відмовляти у допомозі.

Місячний календар не радить розпочинати нові справи та ризикувати, інакше втратите все. Не можна піддаватися провокаціям, сумніватися у своїх діях, переїдати та зловживатим алкоголем. Також 12 січня краще уникати натовпу – існує ризик злочинів, зіткнень та хуліганства.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, проводити час з рідними, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами. Сприятливий день для стрижки, завершення справ та очищення простору.

Народні прикмети на 12 січня 2026 року

Вночі зоряне небо – весна буде ранньою.

Сніг іде – чекайте на дощове літо.

Ясна і морозна погода – до гарного врожаю.

Хуртовина – до щедрого врожаю зерна.