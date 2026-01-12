Яке свято 12 січня 2026 та чому краще уникати натовпу
У понеділок, 12 січня, відзначається День українського політв’язня, День наполегливої роботи та День дотримання новорічних обіцянок.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Тетяни Римської. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 12 січня 2026 року
- Який сьогодні, 12 січня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 12 січня 2026 року
- Що не можна робити 12 січня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 12 січня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 12 січня 2026 року
Згідно з новоюліанським церковним календарем, 12 січня віряни згадують святу мученицю Тетяну Римську. Вона народилася в сім’ї римського проконсула, що сповідував християнство. Дівчина таємно прийняла віру Христову і дала обітницю не виходити заміж.
Згодом Тетяна стала однією з дияконес Латинської церкви та служила людям милосердними справами. За відмову зректися християнської віри дівчину піддали тортурам, а потім стратили.
Який сьогодні, 12 січня 2026 року, день в Україні
Щороку 12 січня наша країна відзначає День українського політв’язня та згадує всіх, хто був заарештований через політичні переконання.
Його ініціатором у 1975 році виступив український політик, громадський діяч і колишній політв’язень В’ячеслав Чорновіл, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму.
Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз – російський режим, що розгорнув терор проти українців.
Хто святкує день ангела 12 січня 2026 року
Іменини сьогодні відзначають Ілля, Макар, Петро і Тетяна. Власникам цих імен бажають здоров’я, духовної сили та Божого благословення.
Що не можна робити 12 січня 2026 року
Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Не варто відмовляти у допомозі.
Місячний календар не радить розпочинати нові справи та ризикувати, інакше втратите все. Не можна піддаватися провокаціям, сумніватися у своїх діях, переїдати та зловживатим алкоголем. Також 12 січня краще уникати натовпу – існує ризик злочинів, зіткнень та хуліганства.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, проводити час з рідними, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами. Сприятливий день для стрижки, завершення справ та очищення простору.
Народні прикмети на 12 січня 2026 року
- Вночі зоряне небо – весна буде ранньою.
- Сніг іде – чекайте на дощове літо.
- Ясна і морозна погода – до гарного врожаю.
- Хуртовина – до щедрого врожаю зерна.