Сьогодні, 15 січня, в Україні відзначають День Управління державної охорони – нове офіційно затверджене професійне свято.

У світі на цю дату припадає День народження Вікіпедії та День капелюха.

Віряни вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 15 січня 2026 року

Цього дня згадують святого Павла Фівейського — першого християнського ченця та відлюдника-довгожителя. У народній традиції свято відоме як Павлів день.

Павло Фівейський народився в Єгипті та рано залишився сиротою. Через гоніння з боку родичів, які прагнули заволодіти його спадком, хлопець був змушений тікати й переховуватися. Притулком для нього стала невелика печера, де святий оселився та провів більшу частину свого життя в самотності.

Своє життя Павло присвятив молитві та служінню Богові. За переказами, їжу йому приносили птахи – фініки та хліб. Павло Фівейський помер у віці 113 років, проживши 91 рік у відлюдництві.

Його вважають його покровителем і заступником нужденних, давні українці повʼязували Павлів день з очікуванням наближення весни.

Який сьогодні, 15 січня 2026 року, день в Україні

Цього дня відзначають День Управління державної охорони України – офіційне професійне свято структури, яка забезпечує безпеку вищих органів державної влади.

Хоча дата давно була відома як день створення відомства, статус державного свята вона отримала лише у 2025 році.

Історія УДО бере початок з 15 січня 1992 року, коли було створено службу охорони вищих посадових осіб незалежної України.

В умовах війни значення Управління державної охорони зросло ще більше, адже йдеться про захист ключових державних інституцій та безпеку країни загалом.

Хто святкує день ангела 15 січня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Гаврило, Іван, Михайло, Павло та Олена.

За християнською традицією, день ангела пов’язують із вшануванням святого покровителя, на честь якого людині дали ім’я.

Що не можна робити 15 січня 2026 року

Починати нові справи, проєкти або важливі ініціативи.

Сваритися, з’ясовувати стосунки, вступати в конфлікти чи суперечки.

Змінювати місце роботи або ухвалювати різкі кар’єрні рішення.

Займатися купівлею, продажем чи обміном нерухомості.

Вести важливі переговори з керівництвом або займатися податковими питаннями.

Зловживати алкоголем, влаштовувати гучні застілля.

Вирушати в далекі подорожі або планувати активний відпочинок.

Перевантажувати організм фізичними навантаженнями.

Що можна робити сьогодні

День підходить для спокійної та зосередженої роботи, пов’язаної з навчанням, наукою й творчістю. Добре складати іспити, здобувати нові знання або ділитися власним досвідом з тими, хто цього потребує.

Сприятливими вважаються домашні справи – прибирання, впорядкування простору, дрібний ремонт.

Також день вважають вдалим для одруження та зачаття. Фінансові операції можливі, якщо вони не пов’язані з ризиком або поспіхом.

Народні прикмети на 15 січня 2026 року

Яскраві зорі вночі – до сильних морозів.

Ворони голосно каркають – до потепління.

Птахи поводяться неспокійно – до зміни погоди.

Вітряний день – до вологого року.