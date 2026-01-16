У п’ятницю, 16 січня, відзначається Міжнародний день фетишу, Всесвітній день гурту The Beatles, День лідовара і Міжнародний день гострої та гарячої їжі.

У православному календарі сьогодні – поклоніння чесним оковам апостола Петра (Петра Вериги). Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 16 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, на 16 січня припадає поклоніння чесним оковам святого апостола Петра. Кайдани (вериги), в які закували Петра в Єрусалимі, вважаються однією з найшанованіших реліквій у християнстві.

Хто святкує день ангела 16 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Іван, Максим, Петро, Симон та Неоніла. Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями Божого благословення, міцного здоров’я та незламної віри.

Що не можна робити 16 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, жорстокість і байдужість. Заборонено відмовляти у допомозі, ображати тварин.

Народні прикмети не радять користуватися гострими предметами і розпалювати вогонь, оскільки зростає ризик поранень і опіків. Також не варто виносити сміття після заходу сонця.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими домашніми справами. Згідно з місячним календарем, 16 січня варто прислухатися до своєї інтуїції, медитувати.

Сприятливий день для втілення сміливих проєктів, вирішення колективних справ, благодійності та допомоги іншим людям. У цю дату рекомендується трохи більше поспати. Стрижка сьогодні притягне до вас радість.

Народні прикмети на 16 січня 2026 року

Заметіль – чекайте на дощове і холодне літо.

Під час заходу сонце червоне – до морозів.

Морозний сонячний день – літо буде посушливим та спекотним.

Північний вітер – холод буде тривалим.