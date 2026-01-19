Яке свято 19 січня 2026 та чому цього дня не можна ухвалювати важливі рішення
Сьогодні, 19 січня, в Україні та світі відзначають одразу кілька неофіційних, але символічних дат. Зокрема, на цю дату припадає День попкорну, Всесвітній день домашнього сиру, а також День доброї пам’яті, присвячений збереженню позитивних спогадів і створенню нових.
Окрім цього, третій понеділок січня традиційно називають Сумним або Синім понеділком (Blue Monday) – днем, який часто вважають найдепресивнішим у році.
Віряни цього дня вшановують пам’ять святого преподобного Макарія Єгипетського.
Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 19 січня 2026 року
- Хто святкує день ангела 19 січня 2026 року
- Що не можна робити 19 січня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 19 січня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 19 січня 2026 року
19 січня за церковним календарем вшановують пам’ять святого преподобного Макарія Єгипетського.
Він був одним із найвідоміших подвижників раннього християнства, жив у IV столітті та уславився суворим аскетичним життям, духовною мудрістю й численними настановами для ченців.
Преподобного Макарія вважають одним із засновників пустельного чернецтва в Єгипті.
Хто святкує день ангела 19 січня 2026 року
День ангела 19 січня святкують Антон, Макар, Микола, Петро та Федір.
У цей день заведено вітати іменинників із днем небесного покровителя та бажати їм здоров’я, духовної сили й миру.
Що не можна робити 19 січня 2026 року
- Сваритися, з’ясовувати стосунки та бажати зла іншим.
- Починати нові справи, запускати проєкти або ухвалювати важливі рішення – день підходить лише для планування.
- Давати собі великі фізичні чи розумові навантаження.
- Вживати алкоголь, каву та міцний чай.
- Їсти м’ясо та іншу важку, грубу їжу.
- Піддаватися імпульсивним емоціям, здійснювати необдумані покупки.
- Поспішати та діяти під впливом настрою.
Що можна робити сьогодні
Цей день вважається світлим і чистим, тож він добре підходить для спокою, тиші та внутрішнього зосередження. Корисно планувати справи на найближчий місяць, обдумувати ідеї, творчі задуми й майбутні проєкти, не переходячи до активних дій.
Сприятливо побути на самоті або в мовчанні, приділити час роздумам, згадати дитинство й звернути увагу на речі, які давно турбують. День підходить для роботи з підсвідомістю, позбавлення внутрішніх страхів і комплексів.
Також рекомендують навести порядок у справах і на робочому місці, розкласти все по поличках, зайнятися точними, практичними завданнями та спокійною професійною роботою.
Народні прикмети на 19 січня 2026 року
- Ясний і морозний день – до ранньої весни.
- Сніг 19 січня – до врожайного року.
- Тиха, безвітряна погода – до спокійного року.
- Сильний вітер цього дня – до мінливої весни.