Сьогодні, 19 січня, в Україні та світі відзначають одразу кілька неофіційних, але символічних дат. Зокрема, на цю дату припадає День попкорну, Всесвітній день домашнього сиру, а також День доброї пам’яті, присвячений збереженню позитивних спогадів і створенню нових.

Окрім цього, третій понеділок січня традиційно називають Сумним або Синім понеділком (Blue Monday) – днем, який часто вважають найдепресивнішим у році.

Віряни цього дня вшановують пам’ять святого преподобного Макарія Єгипетського.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 19 січня 2026 року

19 січня за церковним календарем вшановують пам’ять святого преподобного Макарія Єгипетського.

Він був одним із найвідоміших подвижників раннього християнства, жив у IV столітті та уславився суворим аскетичним життям, духовною мудрістю й численними настановами для ченців.

Преподобного Макарія вважають одним із засновників пустельного чернецтва в Єгипті.

Хто святкує день ангела 19 січня 2026 року

День ангела 19 січня святкують Антон, Макар, Микола, Петро та Федір.

У цей день заведено вітати іменинників із днем небесного покровителя та бажати їм здоров’я, духовної сили й миру.

Що не можна робити 19 січня 2026 року

Сваритися, з’ясовувати стосунки та бажати зла іншим.

Починати нові справи, запускати проєкти або ухвалювати важливі рішення – день підходить лише для планування.

Давати собі великі фізичні чи розумові навантаження.

Вживати алкоголь, каву та міцний чай.

Їсти м’ясо та іншу важку, грубу їжу.

Піддаватися імпульсивним емоціям, здійснювати необдумані покупки.

Поспішати та діяти під впливом настрою.

Що можна робити сьогодні

Цей день вважається світлим і чистим, тож він добре підходить для спокою, тиші та внутрішнього зосередження. Корисно планувати справи на найближчий місяць, обдумувати ідеї, творчі задуми й майбутні проєкти, не переходячи до активних дій.

Сприятливо побути на самоті або в мовчанні, приділити час роздумам, згадати дитинство й звернути увагу на речі, які давно турбують. День підходить для роботи з підсвідомістю, позбавлення внутрішніх страхів і комплексів.

Також рекомендують навести порядок у справах і на робочому місці, розкласти все по поличках, зайнятися точними, практичними завданнями та спокійною професійною роботою.

Народні прикмети на 19 січня 2026 року

Ясний і морозний день – до ранньої весни.

Сніг 19 січня – до врожайного року.

Тиха, безвітряна погода – до спокійного року.

Сильний вітер цього дня – до мінливої весни.

