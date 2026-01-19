Сьогодні, 19 січня, в Україні та світі відзначають одразу кілька неофіційних, але символічних дат. Зокрема, на цю дату припадає День попкорну, Всесвітній день домашнього сиру, а також День доброї пам’яті, присвячений збереженню позитивних спогадів і створенню нових.

Окрім цього, третій понеділок січня традиційно називають Сумним або Синім понеділком (Blue Monday) – днем, який часто вважають найдепресивнішим у році.

Віряни цього дня вшановують пам’ять святого преподобного Макарія Єгипетського.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 19 січня 2026 року

19 січня за церковним календарем вшановують пам’ять святого преподобного Макарія Єгипетського.

Він був одним із найвідоміших подвижників раннього християнства, жив у IV столітті та уславився суворим аскетичним життям, духовною мудрістю й численними настановами для ченців.

Преподобного Макарія вважають одним із засновників пустельного чернецтва в Єгипті.

Хто святкує день ангела 19 січня 2026 року

День ангела 19 січня святкують Антон, Макар, Микола, Петро та Федір.

У цей день заведено вітати іменинників із днем небесного покровителя та бажати їм здоров’я, духовної сили й миру.

Що не можна робити 19 січня 2026 року

  • Сваритися, з’ясовувати стосунки та бажати зла іншим.
  • Починати нові справи, запускати проєкти або ухвалювати важливі рішення – день підходить лише для планування.
  • Давати собі великі фізичні чи розумові навантаження.
  • Вживати алкоголь, каву та міцний чай.
  • Їсти м’ясо та іншу важку, грубу їжу.
  • Піддаватися імпульсивним емоціям, здійснювати необдумані покупки.
  • Поспішати та діяти під впливом настрою.

Що можна робити сьогодні

Цей день вважається світлим і чистим, тож він добре підходить для спокою, тиші та внутрішнього зосередження. Корисно планувати справи на найближчий місяць, обдумувати ідеї, творчі задуми й майбутні проєкти, не переходячи до активних дій.

Сприятливо побути на самоті або в мовчанні, приділити час роздумам, згадати дитинство й звернути увагу на речі, які давно турбують. День підходить для роботи з підсвідомістю, позбавлення внутрішніх страхів і комплексів.

Також рекомендують навести порядок у справах і на робочому місці, розкласти все по поличках, зайнятися точними, практичними завданнями та спокійною професійною роботою.

Народні прикмети на 19 січня 2026 року

  • Ясний і морозний день – до ранньої весни.
  • Сніг 19 січня – до врожайного року.
  • Тиха, безвітряна погода – до спокійного року.
  • Сильний вітер цього дня – до мінливої весни.
