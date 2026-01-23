Сьогодні, 23 січня, у світі відзначають День ручного письма (День почерку) – подію, що покликана нагадати про цінність рукописного письма в цифрову епоху, а також звернути увагу на індивідуальність і характер, які відображає почерк кожної людини.

Також на цю дату припадає День обізнаності про материнське здоров’я. Його щороку відзначають, аби привернути увагу до проблем материнської смертності та важливості системних зусиль, спрямованих на збереження здоров’я жінок під час вагітності та після пологів.

Віряни цього дня вшановують пам’ять священномученика Климента, єпископа, та святого мученика Агатангела.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 23 січня 2026 року

Цього дня віряни вшановують священномученика Климента, єпископа, та святого мученика Агатангела.

Священномученик Климент народився наприкінці III століття в місті Анкира (сучасна Анкара). Він рано осиротів і виховувався у християнській громаді. З юних років Климент вирізнявся глибокою вірою та ревністю до християнського вчення, а згодом був поставлений єпископом Анкири.

Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана Климент відкрито проповідував Христа, за що неодноразово зазнавав тортур і ув’язнень. Навіть у в’язниці він продовжував духовно підтримувати християн і навертати язичників. Святий прийняв мученицьку смерть, не зрікшись віри.

Також 23 січня церква згадує святого мученика Агатангела — учня і сподвижника Климента. Він супроводжував свого наставника під час переслідувань і свідомо розділив із ним страждання за християнську віру.

Агатангел відмовився приносити жертви язичницьким богам і був страчений разом зі святим Климентом.

Хто святкує день ангела 23 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають Володимир, Геннадій, Іван, Федір і Катерина. У цей день іменинникам зичать здоров’я, душевної рівноваги, сил та заступництва небесного покровителя.

Що не можна робити 23 січня 2026 року

Починати нові справи, запускати проєкти або ухвалювати доленосні рішення.

Довіряти неперевіреній інформації, пліткам і чужим порадам — у цей день легко піддатися впливу та спокусам.

Проводити важливі фінансові операції, ризикувати грошима або майном.

Укладати шлюб або робити серйозні кроки в особистому житті — за повір’ями, такі союзи часто виявляються помилковими.

Конфліктувати, лихословити або перебувати в токсичному оточенні.

Голодувати або виснажувати організм жорсткими обмеженнями в їжі.

Що можна робити сьогодні

День добре підходить для планування, творчих задумів і внутрішньої роботи над ідеями, які ще мають дозріти. Варто зосередитися на дрібних, рутинних справах, не навантажуючи себе масштабними завданнями.

Корисно уважно придивитися до свого оточення, відокремивши тих, хто підтримує і надихає, від людей, які заважають гармонійному розвитку. День сприятливий для внутрішніх змін, аналізу та перегляду пріоритетів, зокрема й у роботі чи бізнесі.

З огляду на Місяць у Рибах, варто приділити час мистецтву й естетичним переживанням: відвідати музей, виставку, театр, почитати поезію або переглянути глибокий, емоційний фільм. Добре також спілкуватися з близькими, говорити теплі слова й прислухатися до інтуїції.

Для здоров’я день сприятливий для системи травлення — можна добре й смачно поїсти, повільно смакуючи їжу.

Народні прикмети на 23 січня 2026 року

Сильний мороз — до пізньої та холодної весни.

Сонячний і ясний день — весна буде ранньою.

Хуртовина або заметіль — до затяжної зими.

Туман зранку — на теплу й вологу весну.

Птахи голосно щебечуть — до похолодання.

Ворони каркають і збираються зграями — до зміни погоди.

Яскраві зорі вночі — до сухого літа.

