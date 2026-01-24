У суботу, 24 січня, в Україні відзначається День зовнішньої розвідки. Також на цю дату припадають Міжнародний день освіти, Міжнародний жіночий спортивний день, Міжнародний день ескімо, День поширення інформації про синдром Мебіуса та Міжнародний день переробки мобільних телефонів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої преподобної Ксенії Римлянки. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 24 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 24 січня віряни згадують святу преподобну Ксенію Римлянку. Вона жила у V столітті була єдиною дочкою знатного римського сенатора.

З юності дівчина була дуже побожною й прагнула присвятити своє життя Господу, однак батьки знайшли їй нареченого та запланували пишне весілля. Щоб уникнути шлюбу, дівчина таємно втекла з дому із двома відданими служницями.

Вони кораблем прибули на малозаселений острів Коа, де згодом зустріли отця Павла, ігумена монастиря святого Андрія Першозваного в місті Миласі. Він став духовним провідником Ксенії та двох її служниць.

З острова Коа вони подалися до Миласі, де Ксенія придбала невеликий будинок і переобладнала його на монастир. З часом до святої почали долучатися й інші жінки, які хотіли провадити чернечий спосіб життя.

Який сьогодні, 24 січня 2026 року, день в Україні

24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Свято було встановлено у 2018 році, враховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів у справу забезпечення захисту національних інтересів держави від зовнішніх загроз.

Служба зовнішньої розвідки України здійснює розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній сферах, сфері кібербезпеки.

Хто святкує день ангела 24 січня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір та Марія.

Привітайте власників цих імен побажаннями Божого благословення, миру та міцного здоров’я.

Що не можна робити 24 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять позичати гроші та стригти нігті і волосся, інакше накличете на себе борги.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та різними домашніми справами. Сприятлива дата для укладання шлюбів, для наукової й дослідницької роботи, розумових занять і духовних практик.

Цього дня варто прислухатися до інтуїції, вона може підказати правильний шлях і допомогти ухвалити важливе рішення. Місячний календар радить зберігати спокій і зупиняти деструктивний внутрішній діалог.

Народні прикмети на 24 січня 2026 року

Сонячний день – весна буде теплою.

Безвітряна погода – в другій половині липня буде сухо і спекотно.

Хмари на світлому небі – до теплої погоди.

Відлига – чекайте на ранню та затяжну весну.

