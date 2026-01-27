Сьогодні, 27 січня, у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – дату, що нагадує про один із наймасштабніших геноцидів в історії людства, який тривав з 1933 по 1945 роки та забрав мільйони життів.

За церковним календарем віряни вшановують перенесення мощей святителя Івана Золотоустого.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 27 січня 2026 року

У православній традиції цей день пов’язаний із перенесенням мощей святителя Івана Золотоустого.

Святитель Іван Золотоустий був архієпископом Константинопольським, видатним богословом і проповідником. Він помер у вигнанні 407 року, а його мощі спочатку перебували в місті Комани.

У 438 році, за правління імператора Феодосія II, мощі святителя урочисто перенесли до Константинополя. Подія стала знаком відновлення памʼяті про Івана Золотоустого, якого за життя було несправедливо засуджено та усунуто з кафедри.

За церковним переданням, імператор просив прощення за переслідування святителя, пов’язані з діями імператриці Євдоксії. Мощі Івана Золотоустого поклали в храмі Святих Апостолів у Константинополі.

Хто святкує день ангела 27 січня 2026 року

27 січня день ангела відзначають Дмитро, Іван та Петро.

Цього дня іменинники можуть помолитися до свого небесного покровителя та подякувати за заступництво.

Що не можна робити 27 січня 2026 року

Сваритися, підвищувати голос, з’ясовувати стосунки та вдаватися до різких слів.

Піддаватися імпульсивним рішенням і поспіху – можливі помилки через уповільнену реакцію.

Перевантажувати нервову систему, працювати на межі сил.

Підписувати важливі договори, укладати великі угоди або ризиковані фінансові зобов’язання.

Що можна робити сьогодні

Це сприятливий час для самовдосконалення, духовної роботи та молитви. День добре підходить для примирення, вибачень і звільнення від минулих образ.

Місяць у знаку Тельця сприяє спокою, стабільності та відчуттю ґрунту під ногами. Варто займатися рутинними справами, домашніми клопотами, невеликим ремонтом, закупівлями та впорядкуванням простору.

Сприятливими вважаються поїздки, подорожі, відрядження та переїзди. День може принести удачу людям, які готові діяти послідовно й відповідально, без метушні.

Також цей період підходить для турботи про тіло, м’якого очищення та відновлення ресурсу.

Народні прикмети на 27 січня 2026 року

Якщо день морозний і сухий — весна буде ранньою.

Сніг або заметіль цього дня віщують затяжну зиму.

Ясна та спокійна погода — до врожайного року.

Тихий, безвітряний день — до стабільних і спокійних найближчих тижнів.

