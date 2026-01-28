У середу, 28 січня, в Україні відзначається День затвердження Державного Прапора.

Також на цю дату припадають Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день громадської активності, Всесвітній день безробітних, Міжнародний день конструктора Лего та Міжнародний день скорочення викидів CO2.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого преподобного Єфрема Сирина. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 28 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 28 січня віряни згадують святого Єфрема Сирина. Він народився на початку IV століття в Месопотамії у сім’ї доброчесних християн.

Єфрем отримав духовну освіту, знайшов наставників у науках благочестя, а згодом став священником. Преподобний успішно проповідував, мандрував світом, а також писав церковні повчання, які читалися під час богослужінь.

Бажаючи самітного життя, Єфрем поселився в печері, де молився і писав твори. Помер преподобний 9 червня 373 року в Едесі.

Який сьогодні, 28 січня 2026 року, день в Україні

28 січня відзначається День затвердження Державного Прапора України. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як один із державних символів незалежної України.

Хто святкує день ангела 28 січня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Володимир, Георгій та Ольга. Привітайте власників цих імен побажаннями Божого благословення, миру та міцного здоров’я.

Що не можна робити 28 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі та ображати тварин.

Народні прикмети не радять вбивати в будинку павуків чи будь-яких інших живих істот, інакше притягнете до себе смуток, втрати і непередбачувані негаразди. 28 січня не варто стригтися – це до хвороб.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та різними домашніми справами.

Місячний календар радить спрямувати енергію на благо сім’ї. Сприятливий день для зустрічі з близькими, для початку нових традицій, справ, проєктів, для роботи над бізнесом. Кращий день для примирення, якщо ви з кимось у сварці.

Народні прикмети на 28 січня 2026 року

Яскраві зорі вночі – до морозної погоди найближчим часом.

Сильний мороз – чекайте на ранню весну.

Ворони каркають — до відлиги, а якщо ховаються — до похолодання.

