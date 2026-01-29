Яке свято 29 січня 2026 та з якими рішеннями у бізнесі краще зачекати
Сьогодні, 29 січня, в Україні вшановують День пам’яті героїв Крут — молодих українців, які ціною власного життя стримали більшовицький наступ і дали час для укладення Берестейського миру.
У світі на цю дату припадають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, День пазла та головоломки, День винаходу бензинового автомобіля, а також День пам’яті NASA, присвячений астронавтам, які загинули під час космічних місій.
Віряни 29 січня відзначають Лаврентіїв день — вшановують пам’ять святого Лаврентія Печерського, єпископа Туровського.
Факти ICTV зібрали головне про події 29 січня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
Яке сьогодні церковне свято – 29 січня 2026 року
29 січня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам’ять святого Лаврентія Печерського, у народі — Лаврентіїв день.
Лаврентій Печерський відомий як подвижник, що прагнув самітницького життя, і мав дар зцілення та вигнання бісів. До святого моляться ті, хто має проблеми із зором.
Майбутній святитель прийняв постриг у Печерському монастирі, а з 1182 по 1194 рік очолював Турівську єпархію.
Мощі святого Лаврентія Печерського нині спочивають у Ближніх печерах.
Який сьогодні, 29 січня 2026 року, день в Україні
29 січня в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут — на згадку про бій 1918 року між армією УНР та загонами Червоної гвардії біля залізничної станції Крути, що став однією з ключових подій боротьби за українську державність.
Захисниками українських позицій були переважно студенти та гімназисти, наймолодшим з яких було лише 16 років. Вони зупинили стрімкий наступ ворога на Київ, а під час організованого відступу зруйнували залізничні колії та мости.
Унаслідок цього більшовицькі війська втратили боєздатність на кілька днів, що дало змогу українській делегації укласти Берестейський мир.
У березні 1918 року, після повернення уряду УНР до Києва, полеглих учасників бою урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві.
Хто святкує день ангела 29 січня 2026 року
Іменини цього дня відзначають Дмитро, Іван, Костянтин і Роман. Вважається, що молитва до свого небесного заступника має особливу силу, а добрі слова й побажання, сказані цього дня, повертаються сторицею.
Що не можна робити 29 січня 2026 року
- Починати нові важливі справи.
- Займатися бізнесом, фінансовими операціями та податковими питаннями.
- Піддаватися імпульсивним рішенням.
- Робити необдумані покупки та втягуватися у нав’язливе спілкування.
Що можна робити сьогодні
День вважається енергетично насиченим, тому його радять проводити активно, спрямовуючи сили на корисні справи. Добре поєднувати фізичну та розумову працю — організм легко справляється з підвищеним навантаженням.
Сприятливими є подорожі, короткі поїздки, активний відпочинок і заняття спортом, а також початок нових оздоровчих практик. Вдалий час для творчості, науки, мистецтва та духовного розвитку.
Також цього дня молилися про зцілення, зокрема люди з проблемами зору. День підходить для спілкування, зустрічей із близькими, налагодження особистих стосунків, а також для шлюбу й зачаття.
Народні прикмети на 29 січня 2026 року
- Червоний Місяць — до сильного вітру.
- Повний Місяць вважали показовим для погоди у другій половині березня.
- Шумить ліс — до швидкої відлиги.