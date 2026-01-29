Сьогодні, 29 січня, в Україні вшановують День пам’яті героїв Крут — молодих українців, які ціною власного життя стримали більшовицький наступ і дали час для укладення Берестейського миру.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, День пазла та головоломки, День винаходу бензинового автомобіля, а також День пам’яті NASA, присвячений астронавтам, які загинули під час космічних місій.

Віряни 29 січня відзначають Лаврентіїв день — вшановують пам’ять святого Лаврентія Печерського, єпископа Туровського.

Факти ICTV зібрали головне про події 29 січня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 29 січня 2026 року

29 січня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам’ять святого Лаврентія Печерського, у народі — Лаврентіїв день.

Лаврентій Печерський відомий як подвижник, що прагнув самітницького життя, і мав дар зцілення та вигнання бісів. До святого моляться ті, хто має проблеми із зором.

Майбутній святитель прийняв постриг у Печерському монастирі, а з 1182 по 1194 рік очолював Турівську єпархію.

Мощі святого Лаврентія Печерського нині спочивають у Ближніх печерах.

Який сьогодні, 29 січня 2026 року, день в Україні

29 січня в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут — на згадку про бій 1918 року між армією УНР та загонами Червоної гвардії біля залізничної станції Крути, що став однією з ключових подій боротьби за українську державність.

Захисниками українських позицій були переважно студенти та гімназисти, наймолодшим з яких було лише 16 років. Вони зупинили стрімкий наступ ворога на Київ, а під час організованого відступу зруйнували залізничні колії та мости.

Унаслідок цього більшовицькі війська втратили боєздатність на кілька днів, що дало змогу українській делегації укласти Берестейський мир.

У березні 1918 року, після повернення уряду УНР до Києва, полеглих учасників бою урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві.

Хто святкує день ангела 29 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Дмитро, Іван, Костянтин і Роман. Вважається, що молитва до свого небесного заступника має особливу силу, а добрі слова й побажання, сказані цього дня, повертаються сторицею.

Що не можна робити 29 січня 2026 року

  • Починати нові важливі справи.
  • Займатися бізнесом, фінансовими операціями та податковими питаннями.
  • Піддаватися імпульсивним рішенням.
  • Робити необдумані покупки та втягуватися у нав’язливе спілкування.

Що можна робити сьогодні

День вважається енергетично насиченим, тому його радять проводити активно, спрямовуючи сили на корисні справи. Добре поєднувати фізичну та розумову працю — організм легко справляється з підвищеним навантаженням.

Сприятливими є подорожі, короткі поїздки, активний відпочинок і заняття спортом, а також початок нових оздоровчих практик. Вдалий час для творчості, науки, мистецтва та духовного розвитку.

Також цього дня молилися про зцілення, зокрема люди з проблемами зору. День підходить для спілкування, зустрічей із близькими, налагодження особистих стосунків, а також для шлюбу й зачаття.

Народні прикмети на 29 січня 2026 року

  • Червоний Місяць — до сильного вітру.
  • Повний Місяць вважали показовим для погоди у другій половині березня.
  • Шумить ліс — до швидкої відлиги.
