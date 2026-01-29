Сьогодні, 29 січня, в Україні вшановують День пам’яті героїв Крут — молодих українців, які ціною власного життя стримали більшовицький наступ і дали час для укладення Берестейського миру.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, День пазла та головоломки, День винаходу бензинового автомобіля, а також День пам’яті NASA, присвячений астронавтам, які загинули під час космічних місій.

Віряни 29 січня відзначають Лаврентіїв день — вшановують пам’ять святого Лаврентія Печерського, єпископа Туровського.

Факти ICTV зібрали головне про події 29 січня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 29 січня 2026 року

29 січня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам’ять святого Лаврентія Печерського, у народі — Лаврентіїв день.

Лаврентій Печерський відомий як подвижник, що прагнув самітницького життя, і мав дар зцілення та вигнання бісів. До святого моляться ті, хто має проблеми із зором.

Майбутній святитель прийняв постриг у Печерському монастирі, а з 1182 по 1194 рік очолював Турівську єпархію.

Мощі святого Лаврентія Печерського нині спочивають у Ближніх печерах.

Який сьогодні, 29 січня 2026 року, день в Україні

29 січня в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут — на згадку про бій 1918 року між армією УНР та загонами Червоної гвардії біля залізничної станції Крути, що став однією з ключових подій боротьби за українську державність.

Захисниками українських позицій були переважно студенти та гімназисти, наймолодшим з яких було лише 16 років. Вони зупинили стрімкий наступ ворога на Київ, а під час організованого відступу зруйнували залізничні колії та мости.

Унаслідок цього більшовицькі війська втратили боєздатність на кілька днів, що дало змогу українській делегації укласти Берестейський мир.

У березні 1918 року, після повернення уряду УНР до Києва, полеглих учасників бою урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві.

Хто святкує день ангела 29 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Дмитро, Іван, Костянтин і Роман. Вважається, що молитва до свого небесного заступника має особливу силу, а добрі слова й побажання, сказані цього дня, повертаються сторицею.

Що не можна робити 29 січня 2026 року

Починати нові важливі справи.

Займатися бізнесом, фінансовими операціями та податковими питаннями.

Піддаватися імпульсивним рішенням.

Робити необдумані покупки та втягуватися у нав’язливе спілкування.

Що можна робити сьогодні

День вважається енергетично насиченим, тому його радять проводити активно, спрямовуючи сили на корисні справи. Добре поєднувати фізичну та розумову працю — організм легко справляється з підвищеним навантаженням.

Сприятливими є подорожі, короткі поїздки, активний відпочинок і заняття спортом, а також початок нових оздоровчих практик. Вдалий час для творчості, науки, мистецтва та духовного розвитку.

Також цього дня молилися про зцілення, зокрема люди з проблемами зору. День підходить для спілкування, зустрічей із близькими, налагодження особистих стосунків, а також для шлюбу й зачаття.

Народні прикмети на 29 січня 2026 року

Червоний Місяць — до сильного вітру.

Повний Місяць вважали показовим для погоди у другій половині березня.

Шумить ліс — до швидкої відлиги.

