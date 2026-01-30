У п’ятницю, 30 січня, відзначається День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України і Шкільний день ненасильства та миру.

У церковному календарі сьогодні – Трисвяття або Собор Трьох Святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 30 січня 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 30 січня віряни відзначають Собор Трьох Святителів. Цього дня вшановують пам’ять великих ієрархів, учителів, проповідників і Отців Церкви: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Всі вони жили у IV столітті і були дуже впливовими єпископами ранньої церкви, відіграли ключову роль у формуванні християнської теології.

Який сьогодні, 30 січня 2026 року, день в Україні

30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України.

Подія присвячена працівникам, які займаються соціальним забезпеченням військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Свято відзначається з 2011 року.

Хто святкує день ангела 30 січня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Василь, Володимир, Григорій, Іван та Максим.

Привітайте власників цих імен побажаннями Божого благословення, миру та міцного здоров’я.

Що не можна робити 30 січня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі та ображати тварин.

Народні прикмети не радять сварити і карати дітей, інакше вони стануть ще більш неслухняними. Жінкам не варто займатися рукоділлям.

Згідно з місячним календарем, 30 січня не можна перенавантажувати організм і стригти волосся.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто відвідати храм та помолитися трьом святим про сімейне щастя, достаток і взаєморозуміння з близькими. Вдала дата для примирення з тими, з ким ви у сварці.

30 січня можна працювати, готувати, займатися творчістю та проводити час з рідними. Один із найкращих днів для усамітнення, роздумів, медитації, масажу та йоги.

Народні прикмети на 30 січня 2026 року

На деревах багато інею – до теплої погоди.

Безхмарна погода і північний вітер – чекайте на похолодання.

Коні лягають на землю – до потепління або снігу.

Місяць червоного кольору – до сильного вітру.

