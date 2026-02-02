Стрітення Господнє — одне з 12 найбільших церковних свят у християнській традиції. Воно поєднує біблійний зміст і давні народні уявлення про зміну пір року.

У народі здавна казали, що цього дня зима зустрічається з весною, а в церковному розумінні Стрітення символізує зустріч людини з Богом і поєднання Старого та Нового Заповітів.

Коли Стрітення Господнє у 2026 році

Стрітення Господнє 2026 в Україні відзначають 2 лютого. Дата є сталою і не змінюється з року в рік.

Саме цього дня згадують подію, описану в Євангелії, коли батьки принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму на сороковий день після Його народження.

Історія та біблійне значення Стрітення

Назва свята походить від старослов’янського слова стрітення, що означає зустріч. У цьому випадку йдеться про зустріч новонародженого Ісуса Христа з праведним старцем Симеоном та пророчицею Анною в Єрусалимському храмі.

За юдейським законом батьки приносили первістків до храму для посвяти Богові. Саме під час цього обряду Симеон, якому було обіцяно побачити Спасителя перед смертю, впізнав у немовляті Месію.

Його слова підтвердила пророчиця Анна. Ця подія стала символом завершення очікування Спасителя та початку нової духовної епохи.

Як церковне свято Стрітення бере початок у IV столітті. Спершу його відзначали в Єрусалимі як сороковий день після Богоявлення.

Згодом воно поширилося на східні землі Римської імперії, а в VI столітті за правління імператора Юстиніана було закріплене як одне з головних християнських свят.

Стрітення Господнє: традиції та звичаї

Стрітення Господнє поєднує церковні обряди та народні звичаї. У храмах цього дня звершують урочисті богослужіння, під час яких освячують свічки та воду.

Освячені свічки в народі називають громничними. Їх зберігали вдома та запалювали під час грози, сильної негоди або в моменти життєвих випробувань. Вважалося, що така свічка оберігає оселю та її мешканців.

У дохристиянські часи цей період року пов’язували з культом вогню та води. Саме тоді, за народними уявленнями, відбувався перелом між зимою і весною. Частина цих вірувань збереглася й після прийняття християнства, але набула нового духовного змісту.

Після Стрітення в селах традиційно починали готуватися до весняних робіт, а молодь брала участь у гуляннях.

Водночас існували й заборони. Цього дня не радили виконувати важку фізичну працю, сваритися, лихословити, вирушати в далеку дорогу, прибирати в домі або залишати гроші на столі, аби не позбутися везіння.

Народні прикмети на Стрітення

Зі святом пов’язано багато погодних народних прикмет, що допомагали передбачити, якою буде весна та врожай.

Якщо на Стрітення тануть бурульки — зима ще затримається.

Ясний і сонячний день віщує повернення морозів.

Сильний сніг обіцяє вологу весну.

Яскраво-червоний захід сонця — до помірної погоди без сильних холодів.

Тихий ясний день — до врожайного літа.

Якщо зерно, залишене надворі, вкривається росою, варто чекати доброго врожаю.

Також вважалося, що цього дня не можна сумувати чи сваритися, адже Стрітення сприймали як світле й радісне свято. Окремо застерігали від будь-яких дій з водою — не прали одяг і не відвідували лазню.

