Коли Стрітення Господнє у 2026 році та які звичаї повʼязані зі святом
Стрітення Господнє — одне з 12 найбільших церковних свят у християнській традиції. Воно поєднує біблійний зміст і давні народні уявлення про зміну пір року.
У народі здавна казали, що цього дня зима зустрічається з весною, а в церковному розумінні Стрітення символізує зустріч людини з Богом і поєднання Старого та Нового Заповітів.
Коли Стрітення Господнє у 2026 році
Стрітення Господнє 2026 в Україні відзначають 2 лютого. Дата є сталою і не змінюється з року в рік.
Саме цього дня згадують подію, описану в Євангелії, коли батьки принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму на сороковий день після Його народження.
Історія та біблійне значення Стрітення
Назва свята походить від старослов’янського слова стрітення, що означає зустріч. У цьому випадку йдеться про зустріч новонародженого Ісуса Христа з праведним старцем Симеоном та пророчицею Анною в Єрусалимському храмі.
За юдейським законом батьки приносили первістків до храму для посвяти Богові. Саме під час цього обряду Симеон, якому було обіцяно побачити Спасителя перед смертю, впізнав у немовляті Месію.
Його слова підтвердила пророчиця Анна. Ця подія стала символом завершення очікування Спасителя та початку нової духовної епохи.
Як церковне свято Стрітення бере початок у IV столітті. Спершу його відзначали в Єрусалимі як сороковий день після Богоявлення.
Згодом воно поширилося на східні землі Римської імперії, а в VI столітті за правління імператора Юстиніана було закріплене як одне з головних християнських свят.
Стрітення Господнє: традиції та звичаї
Стрітення Господнє поєднує церковні обряди та народні звичаї. У храмах цього дня звершують урочисті богослужіння, під час яких освячують свічки та воду.
Освячені свічки в народі називають громничними. Їх зберігали вдома та запалювали під час грози, сильної негоди або в моменти життєвих випробувань. Вважалося, що така свічка оберігає оселю та її мешканців.
У дохристиянські часи цей період року пов’язували з культом вогню та води. Саме тоді, за народними уявленнями, відбувався перелом між зимою і весною. Частина цих вірувань збереглася й після прийняття християнства, але набула нового духовного змісту.
Після Стрітення в селах традиційно починали готуватися до весняних робіт, а молодь брала участь у гуляннях.
Водночас існували й заборони. Цього дня не радили виконувати важку фізичну працю, сваритися, лихословити, вирушати в далеку дорогу, прибирати в домі або залишати гроші на столі, аби не позбутися везіння.
Народні прикмети на Стрітення
Зі святом пов’язано багато погодних народних прикмет, що допомагали передбачити, якою буде весна та врожай.
- Якщо на Стрітення тануть бурульки — зима ще затримається.
- Ясний і сонячний день віщує повернення морозів.
- Сильний сніг обіцяє вологу весну.
- Яскраво-червоний захід сонця — до помірної погоди без сильних холодів.
- Тихий ясний день — до врожайного літа.
- Якщо зерно, залишене надворі, вкривається росою, варто чекати доброго врожаю.
Також вважалося, що цього дня не можна сумувати чи сваритися, адже Стрітення сприймали як світле й радісне свято. Окремо застерігали від будь-яких дій з водою — не прали одяг і не відвідували лазню.