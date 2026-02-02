Яке свято 2 лютого 2026: не періть та не рушайте в подорож
Сьогодні, 2 лютого, віряни відзначають Стрітення Господнє — одне з 12 найважливіших церковних свят. У народній традиції цей день вважають моментом, коли зима зустрічається з весною.
У світі на цю дату припадає День бабака, Всесвітній день водно-болотних угідь, День поінформованості про ревматоїдний артрит, а ще святкують Всесвітній день страуса та День гавайської гітари (укулеле).
Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити 2 лютого, які народні прикмети пов’язані з цією датою та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 2 лютого 2026 року
- Хто святкує день ангела 2 лютого 2026 року
- Що не можна робити 2 лютого 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 2 лютого 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 2 лютого 2026 року
2 лютого у церковній традиції відзначається Стрітення Господнє — одне з 12 найважливіших церковних свят у православ’ї. Воно символізує зустріч людини з Богом та поєднання Старого і Нового Заповітів.
Цього дня згадують зустріч немовляти Ісуса Христа з праведником Симеоном і пророчицею Анною в Єрусалимському храмі під час посвяти дитини. Саме слово стрітення означає зустріч.
У народних віруваннях свято пов’язують із природним переломом року. Вважається, що цього дня зима зустрічається з весною. Стрітення поєднало християнські традиції з давніми уявленнями, що збереглися в обрядах та прикметах.
Хто святкує день ангела 2 лютого 2026 року
Цього дня іменини у Василя. Ім’я має грецьке походження та означає царський або володар.
У церковній традиції воно пов’язане з силою віри, відповідальністю та внутрішньою стійкістю.
Що не можна робити 2 лютого 2026 року
- Виконувати важку фізичну роботу, займатися ремонтом, пранням або генеральним прибиранням.
- Сваритися, лаятися, лихословити, піддаватися спалахам емоцій.
- Вирушати в далеку дорогу або планувати подорожі.
- Класти гроші на стіл — за повір’ями, це може призвести до втрати удачі.
- Проводити будь-які дії з водою: прати одяг, відвідувати лазню.
- Сумувати та скаржитися — Стрітення вважається світлим і радісним святом.
- Займатися важливими або ризикованими справами, ухвалювати доленосні рішення.
Що можна робити сьогодні
День Стрітення Господнього традиційно присвячують молитві, спокою та внутрішньому очищенню. Віряни відвідують храм, освячують свічки й воду, просять захисту для дому та родини.
У народній традиції день вважали радісним, тому заохочували добрий настрій, тепле спілкування й уникання конфліктів. В астрологічному сенсі цього дня посилюється інтуїція, можуть снитися віщі сни й приходити важливі усвідомлення.
Попри загальну емоційну напругу, день сприятливий для творчості, святкових подій, презентацій і спілкування. Доречно приділити увагу зовнішньому вигляду, культурним заходам і добрим словам — вони повернуться взаємністю.
Народні прикмети на 2 лютого 2026 року
- Якщо тануть бурульки на дахах — зима ще затримається.
- Ясний і сонячний день — до сильних морозів.
- Сильний сніг — весна буде мокрою.
- Яскраво-червоний захід сонця — до помірної погоди без морозів.
- Тихий, ясний день — на врожайне літо.