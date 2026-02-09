У понеділок, 9 лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога, Міжнародний день боротьби з епілепсією, Міжнародний день піци та День народження волейболу.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Никифора. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 9 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 9 лютого віряни згадують святого мученика Никифора. Він жив у місті Антіохія Сирійська.

Мученицьку смерть Никифор прийняв, підставивши голову за свого друга Саприкія, який не зумів донести до кінця подвиг сповідування християнства.

Хто святкує день ангела 9 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають Василь, Геннадій та Іван. Привітайте знайомих чоловіків, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 9 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять брати і давати гроші в борг, а також тримати в домі зіпсовані чи зламані речі. Згідно з місячним календарем, 9 лютого варто обмежити себе в солодощах та спиртних напоях.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими домашніми справами. Можна починати нові справи та проводити масові заходи.

Один із кращих днів для активних дій та ухвалення важливих рішень. Все задумане і почате 9 лютого – матиме успіх.

Місячний календар радить приділити час медитації та прогулянці на свіжому повітрі. Cтрижка цього дня залучить красу й благополуччя.

Народні прикмети на 9 лютого 2026 року

Захід сонця багряного кольору – до снігопадів.

Птахи низько літають – чекайте на опади.

Вночі на небі не видно зірок – до потепління.

Відлига – весна буде ранньою.

