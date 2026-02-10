Китайський Новий рік – одне з найважливіших свят у східній культурі, дата якого щороку змінюється.

Його визначають за місячно-сонячним календарем, тому святкування не має фіксованого числа. У 2026 році Китайський Новий рік знову припадає на лютий.

Розповідаємо, коли Китайський Новий рік у 2026 році, що він означає та яких традицій дотримуються під час святкування.

Коли Китайський новий рік у 2026 році

Китайський Новий рік 2026 розпочнеться 17 лютого.

Дата свята визначається за простою, але незвичною для європейської традиції формулою. Китайський Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння.

Оскільки сонцестояння у 2025 році відбулося 21 грудня, другий молодик після нього настає 17 лютого 2026 року.

Святкування не обмежується одним днем. Традиційно воно триває 15 днів і завершується Фестивалем ліхтарів, який у 2026 році припадає на 3 березня.

Який рік настає за китайським календарем

Із 17 лютого 2026 року починається рік Вогняного Коня. Кінь є сьомим знаком у 12-річному циклі китайського календаря, а стихія Вогню надає року активності, рішучості та енергії.

Саме в день Китайського нового року змінюється знак-покровитель: рік Змії завершується, а рік Коня офіційно починається.

Історія Китайського Нового року

Історія святкування Китайського Нового року налічує понад три тисячі років.

За однією з найпоширеніших легенд, у давнину людей щороку лякало міфічне чудовисько на ім’я Нянь. Монстр з’являвся на початку року та нищив поселення. Згодом з’ясувалося, що він боїться червоного кольору, гучних звуків і вогню.

Саме з цієї легенди походять основні символи свята: червоні прикраси, феєрверки, петарди та нічні гуляння. Ці елементи збереглися донині й стали невіддільною частиною того, як святкують Китайський Новий рік.

Китайський Новий рік – традиції

На Китайський Новий рік традиції мають глибоке символічне значення і тісно пов’язані з родиною, добробутом та оновленням.

Підготовка до свята починається з ретельного прибирання оселі. Так люди символічно позбуваються невдач минулого року. Вже у перші дні нового року прибирати не прийнято — вважається, що разом зі сміттям можна “вимести” удачу.

Оселі прикрашають переважно предметами червоного кольору: ліхтарями, паперовими витинанками, написами з побажаннями щастя та достатку. Червоний вважається кольором захисту й добробуту.

Центральна подія свята – сімейна новорічна вечеря. За столом збираються всі покоління родини. Страви мають символічний зміст: пельмені асоціюються з багатством, риба – з достатком, довга локшина – з довгим життям.

Окрема традиція – червоні конверти з грошима, які дарують дітям і молодшим членам родини. Вважається, що такі подарунки приносять удачу та фінансовий добробут в новому році.

Під час свят вулиці наповнюються парадами, танцями дракона і лева. Дракон у китайській культурі символізує силу й успіх, а сам танець вважається оберегом від злих сил.

Опівночі запускають феєрверки й петарди. Гучні звуки мають відлякати зло, а багато людей навмисно не лягають спати до ранку, зустрічаючи Новий рік у колі близьких.

Під час завершення святкового періоду вулиці та небо наповнюються світлом паперових ліхтарів – символом прощання зі старим роком і сподівань у новому.

