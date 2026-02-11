Зовсім скоро настане День закоханих. Це свято, яке асоціюється з романтикою, зізнаннями та теплими словами. Навколо дати накопичилося чимало легенд, суперечок і традицій, які в різних країнах виглядають по-своєму.

Тож ми вирішили розібратися, коли день святого Валентина, звідки взялося це свято, як воно змінювалося з часом і чому сьогодні його відзначають саме в такому форматі.

Коли відзначають день святого Валентина

День святого Валентина 2026 не має статусу офіційного свята в Україні, але за популярністю давно зрівнявся з найвідомішими календарними датами й перетворився на глобальний романтичний символ.

Серед вірян ця дата пов’язана з пам’яттю святого Валентина. Наприкінці V століття Папа Римський Геласій І встановив день його вшанування саме 14 лютого.

Дослідники припускають, що так християнська традиція намагалася витіснити давньоримські луперкалії. Це обрядове свято родючості, яке проводили 15 лютого. Тобто нова релігійна дата фактично наклалася на старі звичаї, але наповнила їх іншим змістом, зокрема не тілесною родючістю, а духовним виміром любові.

День святого Валентина: історія свята

У ПЦУ наголошують, що історія з “покровителем закоханих” не така однозначна. Святих із іменем Валентин у церковному календарі кілька, і того, кого зазвичай пов’язують із Днем закоханих (Валентина Інтерамського з італійського Терні), згадують в інший день, а саме 12 серпня. Тому сучасне 14 лютого тут розглядають радше як культурне явище, а не класичну церковну дату.

Найвідоміший переказ переносить нас у III століття, за правління імператора Клавдія II. За легендою, правитель вважав, що неодружені чоловіки воюють краще, тому не схвалював шлюби серед воїнів.

Священнослужитель Валентин нібито не погоджувався з цим і таємно вінчав закоханих. Коли це викрили, його заарештували, піддали тортурам і стратили.

З цією історією пов’язують і походження “валентинок”. Перед стратою Валентин написав лист дівчині, з якою подружився під час ув’язнення, і підписав його словами “Твій Валентин”. Згодом така форма зізнань у почуттях стала традицією.

Водночас історики зауважують, що у III столітті ще не існувало розвиненого обряду церковного вінчання в сучасному розумінні, тому багато деталей цієї легенди виглядають радше символічними, ніж документально підтвердженими.

Давні витоки: луперкалії та античні обряди

Ще до християнства в середині лютого в Римі відзначали луперкалії. Це свято, пов’язане з родючістю, очищенням і продовженням роду.

Під час обрядів приносили жертви тварин, а ритуальні дії мали “забезпечити” здоров’я та народження дітей. У масовій свідомості це був період оновлення природи та життєвих сил.

Подібні мотиви існували і в давній Греції, де на честь бога Пана влаштовували ігри й ритуали, пов’язані з коханням і плодючістю. Тож ідея лютневого свята, пов’язаного з почуттями та продовженням життя, виникла задовго до появи християнської традиції.

День святого Валентина: значення свята

У Європі День всіх закоханих почав набувати саме любовного змісту приблизно з XIII-XIV століть. У середньовічній культурі зміцнилася традиція лицарської поезії та ідеалізованого кохання, і постать святого Валентина поступово стала символом вірності та почуттів.

Тоді ж поширилися любовні записки, вірші та знаки уваги. А з часом свято вийшло за межі церковного календаря і стало світським. У ХХ столітті воно остаточно перетворилося на глобальну традицію з подарунками, листівками та романтичними жестами.

В Україні його активно почали відзначати вже з кінця 1990-х. Отже, 14 лютого поєднує в собі кілька ідей: давні обряди родючості, пізніші християнські уявлення про духовну любов і середньовічну романтичну культуру. Саме це переплетення історії, віри та традицій і зробило день середини лютого всесвітнім символом кохання.

День святого Валентина: традиції

Коли наближається Валентинів день, у повітрі ніби з’являється окрема атмосфера, більше тепла, знаків уваги й маленьких приємностей. Люди готують сюрпризи, підбирають милі дрібниці та обов’язково знаходять кілька теплих слів для тих, хто їм дорогий.

Символічні листівки з зізнаннями можуть бути як із підписом, так і без нього, адже інколи таємниця додає ще більше романтики.

Традиції на день святого Валентина у різних країнах різні. У США це свято давно вийшло за межі лише романтичних пар. Тут вітають друзів, рідних і навіть колег. Ідея проста – поділитися добром із якомога більшою кількістю людей.

Колись популярним подарунком були марципани, це солодощі не дешеві, тож вважалися справжнім жестом уваги. Згодом кондитери перетворили це на традицію й почали продавати різноманітні ласощі зі святковими написами. Спершу це були карамельки у червоно-білих кольорах, а пізніше з’явилися знайомі нам коробки у формі серця.

У Канаді з цим днем пов’язують доволі кумедну легенду. Нібито жінка може першою зробити пропозицію коханому. За старими оповідями, відмова могла обернутися для чоловіка штрафом, а подекуди історії й зовсім перебільшують до рівня арешту. Звісно, це радше жартівлива традиція, ніж реальне правило. Та сама ідея виглядає цікаво, адже ініціатива може належати будь-кому.

У Британії класикою вважаються червоні троянди – це символ почуттів, який працює безвідмовно. Водночас у відповідь можна отримати яблуко, адже це давній знак любові та краси. Але найбільше розчулює, що багато людей вітають навіть своїх домашніх улюбленців. Для собак і коней купують ласощі у формі сердечок, а дехто навіть підписує їм валентинки.

У Японії День закоханих святкують зовсім не так, як в Україні. Адже тут подарунки частіше отримують чоловіки. Існує особливий шоколад, який дарують лише тій людині, до якої мають справжні почуття.

Окрім цього, щороку проходять незвичні змагання. Люди виходять на сцену і якнайголосніше зізнаються у коханні. Виглядає це водночас і кумедно, і дуже щиро.

Франція ж, як і личить країні романтики, робить ставку на вишуканість. Тут у хід ідуть прикраси, солодкі десерти, стильні дрібнички та подарунки з натяком на близькість. Популярні також подорожі для двох, щоб втекти від буденності й провести час лише разом. У кожній країні свої звичаї, але сенс один – нагадати близьким, що вони важливі.

