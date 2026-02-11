У середу, 11 лютого, в Україні відзначають День працівників органів РАЦСу. Також на цю дату припадають Міжнародний день жінок та дівчат в науці, Всесвітній день хворого та Європейський день служби екстреного виклику 112.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Власія, єпископа Севастійського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 11 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 11 лютого віряни згадують священномученика Власія. Він був лікарем, а потім став єпископом у місті Севастії в Малій Азії.

Під час переслідування християн імператором Діоклетіаном переховувався в пустелі. Незабаром Власія знайшли і в кайданах привели до судді. Святого, який сміливо визнав свою віру в Христа, спершу жорстоко мучили, а потім наказали втопити.

Коли його кинули в озеро, він став ходити по воді, наче по твердій землі, прославляючи Бога. Потім він вийшов на берег, став перед мучителем і сказав: Покайся і вір у Христа! Розлючений поганин убив Власія мечем у 316 році.

Який сьогодні, 11 лютого 2026 року, день в Україні

11 лютого в Україні відзначається День працівників органів РАЦСу. І хоч це свято ще не набуло офіційного статусу, воно підкреслює важливість роботи тих, хто фіксує ключові моменти нашого життя.

Хто святкує день ангела 11 лютого 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Всеволод і Дмитро. Привітайте власників цих чоловічих імен побажаннями Божого благословення, миру та міцного здоров’я.

Що не можна робити 11 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Місячний календар на 11 лютого радить не ризикувати, адже є велика ймовірність усе втратити. Не варто піддаватися провокаціям, сумніватися у правильності своїх дій та переїдати.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими домашніми справами. Сприятлива дата для завершення справ і погана – для їхнього початку.

Бажано уникати людних місць, адже цього дня більше, ніж зазвичай, злочинів, зіткнень і хуліганства. Стрижка 11 лютого поліпшить ваш добробут.

Серед наших предків також існувало повір’я, якщо цього дня почати лікуватися, то обов’язково швидко видужаєте.

Народні прикмети на 11 лютого 2026 року

На верхівках дерев сидять ворони – чекайте на сильний снігопад.

Відлига – до весни вже не буде холодної погоди.

Місяць дуже яскравий – влітку будуть сильні грози.

Випало багато снігу – до ранньої весни.

