Масниця в Україні – це значно більше, ніж просто період, коли печуть млинці. Це особливий рубіж у народному календарі, межа між зимовим спокоєм і весняним пробудженням, між ситим часом і стриманістю Великого посту.

Коли починається Масниця у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Масниця 2026: дата початку та завершення

У 2026 році святковий період припадає на тиждень із 16 по 22 лютого. Уже з наступного дня, 23 лютого, коли закінчуються Масниця, розпочинається Великий піст. Тож свято стає останнім часом щедрих застіль, родинних зустрічей і внутрішнього примирення перед періодом стриманості.

Масниця 2026: історія свята

Історія цього свята сягає ще дохристиянських часів. У давніх слов’ян воно було частиною весняного обрядового циклу, коли люди намагалися “розбудити” землю після зими, закликати тепло й забезпечити майбутній урожай.

Центральним символом було сонце, а його образ відображався у формі обрядової страви, а саме круглого, рум’яного млинця, який уособлював світло, тепло й безперервність життя.

Весна для предків була початком нового річного кола, тож цей період сприймали як оновлення природи, господарства і людських стосунків.

Та з приходом християнства традиція не зникла, а трансформувалася. Її вписали до церковного календаря як Сирний тиждень – останній перед постом. У цей час уже відмовлялися від м’яса, проте молочні продукти, сир і масло залишалися дозволеними.

Саме звідси й пішла назва свята, пов’язана з маслом і молочною їжею. Так давній землеробський обряд поєднався з християнською підготовкою до духовного очищення.

Масниця: українські традиції

В Україні свято має ще одну назву – Колодій, і вона пов’язана з унікальними звичаями. Особливим був обряд “колодки”, коли неодруженим хлопцям і незаміжнім дівчатам жартома чіпляли невеличкий шматочок дерева.

Це було не стільки покаранням, скільки нагадуванням про важливість шлюбу, продовження роду й сімейної злагоди.

Від “колодки” можна було відкупитися частуванням або подарунком, що перетворювало обряд на веселу гру. Громада таким чином підтримувала ідею родини як основи життя. Образ Колодія пов’язували з примиренням, відновленням сил і весняною енергією, що повертається разом із сонцем.

Скільки днів триває Масниця: гід по днях

Перший день Масниці – понеділок і початок святкувань. Люди займалися підготовкою продуктів для застілля, пекли перші млинці, ходили в гості та запускали обрядові дійства з Колодієм.

Вівторок – Загравання. Час знайомств і жартів, коли молодь збиралася разом, придивлялася одне до одного, організовували театральні вистави, конкурси та катання на санчатах. Увечері відбувалося формування пар.

Середа – Ласунка. У цей час проводили родинні частування, тещі пригощали зятів млинцями, зміцнюючи стосунки. Відбувалися також зустрічі з іншими родичами та знайомими.

Четвер – Розгуляй. Найвеселіший день тижня. Народні гуляння, ігри, конкурси та співи. Щедро накривали столи, а роботу відкладали.

П’ятниця – Тещині вечорниці. Теща приходила до зятя з подругами, а він частував гостей власними смаколиками.

Субота – Посиденьки зовиці. Молода невістка приймала родичів чоловіка, показувала гостинність і вміння частувати млинцями та іншими стравами.

Неділя – Прощена. Кульмінація свята. Люди просили пробачення одне в одного. Увечері збиралися на головній площі для завершення гулянь, а в окремих містах проводили обряд спалювання символічного опудала.

Масниця: прикмети

Головною стравою залишалися млинці з сиром, маслом, медом чи сметаною. Готували вареники з сиром або сиром і картоплею, подавали рибні страви, варили капусняк чи борщ із рибою. Така їжа мала символізувала достаток у домі на весь рік. Із цим тижнем пов’язано багато прикмет.

Масляна 2026, прикмети:

Якщо Масниця була морозною, чекали ранньої та теплої весни.

Сонячні дні обіцяли добрий урожай улітку.

Вірили, що чим більше гостей у домі, тим більше щастя в родині, а щедрість господарів повернеться сторицею.

Особливе значення мало примирення в останній день. Тож, коли Масляна у 2026 закінчується, потрібно просити пробачення, залишаючи негаразди в минулому.

Щодо спалення опудала зими, цей звичай більш характерний для росіян. А от під час Масниці в Україні, характерними були саме обряди Колодія, зосереджені на родині, шлюбі та злагоді.

Сучасні громади інколи поєднують різні елементи, але первісний український акцент був радше на відновленні гармонії між людьми, ніж на символічному “знищенні” зими.

