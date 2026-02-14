Сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина — тепле свято кохання, коли люди зізнаються у почуттях, дарують листівки та символічні подарунки.

Водночас на цю ж дату припадає і Міжнародний день самотності — день любові до себе, прийняття власної індивідуальності та різних форм близькості, не лише романтичної.

Також 14 лютого проходить Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця. У другу суботу лютого відзначають Всесвітній день кіно, а ще сьогодні святкують День любителів бібліотек та Всесвітній день зцілення звуком.

Окремо цього дня згадують про розвиток технологій і відзначають День комп’ютерника, адже 14 лютого 1946 року світ побачив перший електронний комп’ютер ENIAC.

За церковним календарем вшановують пам’ять святого рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського. Також на цей день припадає Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота — поминальний день перед початком Великого посту.

Факти ICTV зібрали все про головні події цієї дати — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 14 лютого 2026 року

На цей день припадає Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота — один із головних поминальних днів перед Великим постом. Сьогодні віряни моляться за спочилих рідних і предків, згадують усіх померлих, особливо тих, чия смерть була раптовою.

Також 14 лютого вшановують пам’ять святого рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського. Народжений у 827 році у Візантійській імперії, він разом із братом Мефодієм створив слов’янську абетку та переклав Євангеліє старослов’янською мовою.

Хто святкує день ангела 14 лютого 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Кирило, Георгій, Костянтин і Михайло.

У цей день заведено вітати власників таких імен, бажаючи їм міцного здоров’я, духовної сили та підтримки небесних покровителів.

Що не можна робити 14 лютого 2026 року

Починати нові справи та важливі проєкти.

З’ясовувати стосунки, вступати в суперечки.

Влаштовувати гучні застілля та зловживати алкоголем – у батьківську суботу не заведено веселитися чи розважатися.

Проводити великі фінансові операції без нагальної потреби.

Міняти роботу або укладати угоди з нерухомістю.

Перевантажувати себе інтенсивними фізичними вправами.

Планувати далекі подорожі.

Віддаватися випадковим інтимним зв’язкам.

Що можна робити сьогодні

Цього дня вірянам варто відвідати храм, поставити свічку за упокій і помолитися за рідних. За традицією у батьківську суботу навідують могили близьких, згадують покійних добрим словом у колі родини.

За астрологічними оцінками день вважається складним, тому краще зосередитися на справах, що потребують точності й дисципліни. Добре навести лад на робочому місці, завершити поточні завдання, зайнятися навчанням або підготовкою до іспитів.

Місяць у знаку Козорога сприяє відповідальності та раціональності. Сприятливо планувати бюджет, виконувати професійні обов’язки, займатися домашніми справами. Помірні фізичні навантаження допустимі, корисними будуть масаж або відпочинок у спокійній атмосфері.

Також це вдалий день для одруження та зачаття, якщо рішення обдумане й серйозне.

Народні прикмети на 14 лютого 2026 року

Сильний мороз віщує спекотне літо.

Ясна погода обіцяє теплу весну.

Синиці гучно щебечуть — незабаром потепліє.

Похмурий день і туман — до затяжної весни.

Рясний сніг — до врожайного року.

