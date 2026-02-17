У вівторок, 17 лютого, відзначається Всесвітній день стійкості туризму, Всесвітній день капусти, День спонтанного прояву доброти, Міжнародний день млинця, Всесвітній день людського духу, День кота в Європі та Китайський Новий рік.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого великомученика Феодора Мовчазного. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 17 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 17 лютого віряни згадують святого великомученика Феодора Мовчазного. Він був ченцем Печерського монастиря в XIII ст. Відзначився подвигом мовчання.

Зараз дивляться

Мовчання мало допомогти йому скеровувати думки до Бога, щоб розум не думав ні про що земне, а язик не грішив жодним словом. Феодор отримав від Господа дар чудотворення.

Святий помер у віці 40-45 років. Його мощі зберігаються у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Хто святкує день ангела 17 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна та Марія.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 17 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять стригти волосся чи нігті, оскільки це може накликати біду. Також не варто ходити до лісу, тому що звірі в цей час стають особливо активними та небезпечними.

Згідно з місячним календарем, 17 лютого заборонено починати нові справи. Також варто обмежити вживання алкоголю та солодощів.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими домашніми справами. Місячний календар радить гнати від себе погані думки, які можуть з’являтися цього дня.

Краще обмежити спілкування з людьми, особливо нав’язливими, адже це день розгулу енергетичних вампірів. Небажано також перебувати в темних приміщеннях.

Народні прикмети на 17 лютого 2026 року

Гілки ялинок опущені вниз – чекайте на снігопад, якщо підняті вгору – до ясної погоди.

Морозний і сонячний день – весна буде пізньою і холодною.

Сильний вітер – до затяжної зими та пізнього тепла.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.