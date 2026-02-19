У четвер, 19 лютого, відзначається День державного герба України, Всесвітній день захисту морських ссавців, Всесвітній день управління інформацією, Всесвітній день антропології, Всесвітній день холангіокарциноми, День запобігання плагіату та Міжнародний день перетягування канату.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола Архипа. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 19 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 19 лютого віряни згадують святого апостола Архипа. Він ревно проповідував християнство та служив єпископом в місті Колосси.

Святий апостол Архип помер за свою віру. За наказом керівника міста його волокли по землі та били палицями, закопали по пояс у землю і закидали камінням.

Який сьогодні, 19 лютого 2026 року, день в Україні

19 лютого в Україні відзначається День Державного герба. Це пам’ятна дата, яка нагадує про встановлення державного символу.

Свято бере свій початок у 1992 році, коли 19 лютого Верховна Рада затвердила золотий тризуб на синьому щиті як Малий герб України.

Хто святкує день ангела 19 лютого 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита і Федір.

Привітайте власників цих чоловічих імен побажаннями Божого благословення, миру та міцного здоров’я.

Що не можна робити 19 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі, а також давати гроші в борг.

Місячний календар на 19 лютого радить не переїдати. Cтрижка волосся цього дня притягне до вас конфлікти і неприємності.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими домашніми справами. Сприятлива дата для реалізації планів. Добре починати все – від оздоровчих програм до великих бізнес-проєктів.

19 лютого потрібно бути щедрим і не скупитися на подарунки, гарні справи й позитивні емоції. Злість та роздратування цього дня не приведуть ні до чого хорошого.

Народні прикмети на 19 лютого 2026 року

Ворони літають високо в небі — чекайте на потепління і снігопад.

Птахи сидять на дорозі – до похмурої погоди і відлиги.

Вдень сніжить – влітку буде поганий урожай.

На небі немає хмар – ніч буде морозною.

