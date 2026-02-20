Сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні та згадують День початку російської агресії проти України нашої держави.

У світі на цю дату припадає Всесвітній день соціальної справедливості, започаткований ООН у 2007 році. В Україні також відзначають День соціальної справедливості.

Віряни 20 лютого вшановують благовірного князя Київського Ярослава Мудрого та преподобного Агафона, чудотворця Печерського.

Факти ICTV зібрали головне про події цього дня — яке сьогодні свято 20 лютого, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 20 лютого 2026 року

20 лютого віряни вшановують святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого та преподобного Агафона, чудотворця Печерського.

За правління Ярослава Мудрого були зміцнені позиції християнства на наших землях, зведено Софійський собор, створено перший скрипторій і книгозбірню, а також укладено Руську правду – перший звід законів держави.

Саме за Ярослава на чолі Київської митрополії вперше став русич – Іларіон. Князь підтримував розвиток освіти та церковного життя. Точна дата його канонізації невідома, однак у православній традиії його шанують як благовірного правителя.

Преподобний Агафон жив у XIII–XIV століттях і був ченцем Печерського монастиря. Він прославився суворим постом, даром молитви, пророцтва та зцілення хворих через покладання рук. Мощі святого спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Який сьогодні, 20 лютого 2026 року, день в Україні

На 20 лютого припадає кілька трагічних подій, що визначили сучасну історію України. Перша з них, День Героїв Небесної Сотні, коли ми вшановуємо учасників Революції гідності, які загинули під час протистоянь у центрі Києва в січні–лютому 2014 року.

Найкривавіші події відбулися 18-20 лютого, коли силовики режиму Януковича застосували вогнепальну зброю проти протестувальників. Загиблих, які віддали життя за свободу і європейський вибір України, назвали Небесною Сотнею.

На цю дату припадає ще одна важка подія – День початку російської агресії проти України. Саме цього 20 лютого 2014 року розпочалася військова операція з окупації Криму, що стала стартом збройної агресії РФ проти нашої держави.

Згодом війна поширилася на схід України, а 24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Також 20 лютого в Україні відзначають День соціальної справедливості. Він збігається зі Всесвітнім днем соціальної справедливості, проголошеним ООН у 2007 році. На державному рівні свято запроваджене указом президента у 2011 році.

Цей день покликаний нагадати про важливість рівних прав і можливостей для всіх громадян. В умовах війни питання соціальної підтримки, захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і соціально вразливих категорій набувають особливої актуальності.

Хто святкує день ангела 20 лютого 2026 року

Цього дня іменини відзначають Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сергій, Федір та Ярослав.

Не забудьте привітати рідних і друзів із днем ангела та побажати їм здоров’я, миру й Божої опіки.

Що не можна робити 20 лютого 2026 року

Сваритися, лихословити та провокувати конфлікти.

Починати важливі справи без чіткого плану дій.

Давати порожні обіцянки та ухвалювати імпульсивні рішення.

Зловживати алкоголем і піддаватися шкідливим звичкам.

Піддаватися негативним думкам і дозволяти емоціям виходити з-під контролю.

Брати на себе надмірне фізичне навантаження або виконувати складну й виснажливу роботу.

Що можна робити сьогодні

20 лютого – день внутрішньої сили та рішучості. Організм наповнений енергією й потенціалом, який потребує виходу. Корисно спрямувати його на спорт, активні практики, йогу, бойові мистецтва або будь-яку фізичну активність, що допоможе гармонізувати стан тіла й розуму.

Це сприятливий час для роботи над собою: позбавлення шкідливих звичок, аналізу власних недоліків і трансформації негативних емоцій у позитивні. Важливо, щоб рішення про зміни визріло всередині, а не було нав’язаним ззовні.

День підходить для сміливих кроків і нових починань, особливо для тих, хто не боїться ризику. Несподівані події можуть відкрити нові можливості. Водночас варто зберігати самоконтроль і витримку.

Місяць перебуває у знаку Овна, що посилює імпульсивність і емоційну напругу. Тому важливо уникати стресів, діяти усвідомлено та не дозволяти емоціям зруйнувати стосунки чи плани.

Народні прикмети на 20 лютого 2026 року

Сніг із дощем – до швидкої відлиги.

Морозний і сонячний день – весна буде пізньою.

Північний вітер – холод затримається.

Ясний і тихий день – до сухої весни.

