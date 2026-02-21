У суботу, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода, Всесвітній день панголіна та Всесвітній день комбучі.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого преподобного Тимофія та святого Євстатія, архієпископа Антіохійського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 21 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 21 лютого віряни згадують святого преподобного Тимофія. Він був пустельником, з юних років трудився в монастирі, званому Символи, що в Малій Азії біля гори Олімп.

Зараз дивляться

Отримав від Бога дар зцілення хвороб і вигнання нечистих духів. Багато років Тимофій провів у відлюдництві, упокоївся він в глибокій старості, у 795 році.

Також сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Євстатія, архієпископа Антіохійського. Він був глибоко освіченим богословом та борцем з аріанством. Виступив першим головою на Першому Вселенському соборі в Нікеї.

Хто святкує день ангела 21 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій та Ольга.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 21 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Місячний календар радить не залишатися одному, краще провести час в колі родини. Не варто перевантажувати себе як фізично, так і емоційно.

Нестриманим людям 21 лютого краще помовчати, тому що злі слова можуть накоїти лиха. Стрижка цього дня принесе дискомфорт.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими домашніми справами. Корисно здобувати нові знання, вивчати різноманітну інформацію, досліджувати історію своєї країни чи роду.

Приділіть час відпочинку, духовному зосередженню та молитві. Якщо ви когось скривдили, дуже добре цього дня попросити вибачення. 21 лютого можна отримати важливу пораду або відповідь на питання, що вас турбує.

Народні прикмети на 21 лютого 2026 року

Заметіль або снігопад – скоро прийде потепління.

Східний вітер – чекайте на ранню весну.

Сніг вже розтанув навколо дерев – до ранньої осені.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.