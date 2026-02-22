Прощена неділя – особливий день для вірян, який передує початку Великого посту.

Саме цього дня заведено просити вибачення в рідних, друзів і знайомих, щоб вступити в піст із чистим серцем.

Розповідаємо, коли буде Прощена неділя 2026 року в Україні, які існують традиції на Прощену неділю та як правильно просити пробачення.

Коли буде Прощена неділя 2026

Прощена неділя 2026 року припадає на 22 лютого. Це останній день Масниці та завершення Сирного тижня, який передує Великому посту.

Дата змінюється щороку, оскільки залежить від Великодня. Прощена неділя завжди відзначається в останній день тижня перед початком Великого посту.

Саме цього дня віряни традиційно звертаються одне до одного зі словами вибачення.

Прощена неділя 2026 – традиції свята

Прощена неділя має глибоке духовне значення. Вона насамперед сприяє внутрішньому очищенню та переосмисленню власних вчинків.

У храмах цього дня звершують особливий чин прощення. Після вечірнього богослужіння священники та парафіяни просять одне в одного пробачення.

Серед основних традицій на прощену неділю:

просити вибачення у близьких і знайомих;

відвідувати богослужіння;

згадувати померлих родичів;

завершувати святкування Масниці.

У народній традиції цей день також пов’язаний із родинними зустрічами. Люди намагалися примиритися перед початком Великого посту, не залишаючи образ і конфліктів.

Прощена неділя – як просити пробачення правильно

Багатьох цікавить, як просити пробачення в цей день і чи існують особливі слова.

Зазвичай говорять: Прости мені. У відповідь прийнято відповідати: Бог простить, і я прощаю.

Втім, важливо не лише вимовити слова, а й справді щиро бажати примирення. Якщо є конкретна провина, краще назвати її й попросити вибачення особисто.

Прощена неділя передбачає вибачення від серця, без виправдань і перекладання провини на інших.

Цей день нагадує про важливість прощення в повсякденному житті. Вступаючи у Великий піст без образ і злості, людина робить крок до духовного оновлення.

