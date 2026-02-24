Сьогодні, 24 лютого, в Україні відзначають Національний день молитви та згадують роковини початку повномасштабного вторгнення росіських окупантів.

У світі 24 на цю дату припадає Всесвітній день стерилізації тварин (останній вівторок лютого) та Всесвітній день бармена.

Віряни цього дня вшановують святого мученика та пророка Івана Предтечу (Хрестителя). У народному календарі це Іванів день.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головне про події цього дня – яке сьогодні свято 24 лютого, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 24 лютого 2026 року

За православним календарем, нині вшановують святого мученика та пророка Івана Предтечу (Хрестителя). У народі цей день називають Івановим.

Іван Предтеча вів аскетичний спосіб життя та проповідував хрещення покаянням. Саме він хрестив Ісуса Христа. Загинув мученицькою смертю від рук царя Ірода Антипи – пророку відтяли голову на прохання доньки правителя.

Здавна Івану Предтечі молилися за здоров’я дітей і родючість землі. Вважалося також, що святий допомагає при головному болю.

Який сьогодні, 24 лютого 2026 року, день в Україні

На 24 лютого цього року припадає четверта річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме цього дня у 2022 році російські війська розпочали широкомасштабну військову агресію проти нашої держави.

Вторгнення стало новим етапом війни, що триває з 2014 року, і суттєво вплинуло на безпекову ситуацію в Україні та світі.

Ця дата пов’язана з вшануванням пам’яті загиблих, підтримкою військових і цивільних та усвідомленням масштабів боротьби за незалежність.

Також 24 лютого в Україні відзначають Національний день молитви, встановлений рік тому Верховною Радою. Дата є сталою та розпочинається для парламенту з засідання із виконанням духовного гімну Боже великий, єдиний.

Хто святкує день ангела 24 лютого 2026 року

Сьогодні можна привітати з іменинами Іванів та Іларіонів.

День ангел — це час для вшанування святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення.

Цього дня вітають рідних і близьких, що носять певні імена, бажають їм здоров’я, миру та духовної сили.

Що не можна робити 24 лютого 2026 року

  • Сваритися, лихословити та бажати зла.
  • Користуватися ножем без потреби – з пошани до Івана Предтечі, що загинув смертю мученика.
  • Прати білизну, щоб не злякати птахів і не відвернути врожай.
  • Ухвалювати поспішні рішення та укладати великі угоди.

Що можна робити сьогодні

В Іванів день, традиційно моляться за здоров’я дітей, мир у родині та добрий врожай. День підходить для спокійної домашньої роботи без перевантажень.

Важливо стежити за словами: варто уникати конфліктів і більше говорити про підтримку та любов. Сприятливими є спілкування, навчання, творчість, фізична активність і рутинні справи.

День підходить для вирішення побутових питань, дрібного ремонту, планування та впорядкування справ.

Народні прикмети на 24 лютого 2026 року

  • Тепла погода – квітень буде теплим.
  • Сніжна погода – у квітні ще можливий сніг.
  • Спів синиці – до швидкого потепління.
  • Стук дятла – до пізньої весни.
Читайте також
Календар свят на лютий 2026: коли День бабака, Масниця та День закоханих
календар свят у лютому 2026

Пов'язані теми:

КалендарСвятаЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.