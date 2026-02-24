Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Яке свято 24 лютого 2026 та чому не слід братися за ніж
Сьогодні, 24 лютого, в Україні відзначають Національний день молитви та згадують роковини початку повномасштабного вторгнення росіських окупантів.
У світі 24 на цю дату припадає Всесвітній день стерилізації тварин (останній вівторок лютого) та Всесвітній день бармена.
Віряни цього дня вшановують святого мученика та пророка Івана Предтечу (Хрестителя). У народному календарі це Іванів день.
Факти ICTV зібрали головне про події цього дня – яке сьогодні свято 24 лютого, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
