За православним календарем, нині вшановують святого мученика та пророка Івана Предтечу (Хрестителя). У народі цей день називають Івановим.

Іван Предтеча вів аскетичний спосіб життя та проповідував хрещення покаянням. Саме він хрестив Ісуса Христа. Загинув мученицькою смертю від рук царя Ірода Антипи – пророку відтяли голову на прохання доньки правителя.

Здавна Івану Предтечі молилися за здоров’я дітей і родючість землі. Вважалося також, що святий допомагає при головному болю.

Який сьогодні, 24 лютого 2026 року, день в Україні

На 24 лютого цього року припадає четверта річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме цього дня у 2022 році російські війська розпочали широкомасштабну військову агресію проти нашої держави.

Вторгнення стало новим етапом війни, що триває з 2014 року, і суттєво вплинуло на безпекову ситуацію в Україні та світі.

Ця дата пов’язана з вшануванням пам’яті загиблих, підтримкою військових і цивільних та усвідомленням масштабів боротьби за незалежність.

Також 24 лютого в Україні відзначають Національний день молитви, встановлений рік тому Верховною Радою. Дата є сталою та розпочинається для парламенту з засідання із виконанням духовного гімну Боже великий, єдиний.