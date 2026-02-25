Сьогодні, 25 лютого, в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ та День української жінки.

У світі на цю дату припадає День рожевої сорочки – міжнародна ініціатива проти булінгу, яку відзначають в останню середу лютого, а також День народження револьвера ) саме цього дня у 1836 році Семюел Кольт запатентував свій шестизарядний винахід.

Віряни цього дня вшановують святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

Факти ICTV зібрали головне про події цього дня – яке сьогодні свято 25 лютого, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 25 лютого 2026 року

25 лютого віряни вшановують святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

Його служіння припало на час поширення іконоборства. Саме під головуванням Тарасія у 787 році в Нікеї відбувся VII Вселенський Собор, де було утверджено шанування святих ікон. Також до церковного спілкування повернули єпископів, які зазнали переслідувань через боротьбу з іконоборцями.

Святитель Тарасій відзначався принциповістю: він відмовився розірвати шлюб імператора Костянтина VI, який прагнув одружитися вдруге, чим викликав невдоволення влади.

Водночас вів суворе аскетичне життя, витрачав власні статки на допомогу сиротам, вдовам і людям похилого віку, а на Великдень особисто прислуговував нужденним під час трапези.

Який сьогодні, 25 лютого 2026 року, день в Україні

25 лютого в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Професійне свято започатковане у 2010 році з метою підвищення престижу служби та відзначення фахівців, від яких залежить боєготовність авіації.

Інженери забезпечують технічну підготовку літаків і гелікоптерів, контроль справності та безпеку польотів. Їхня робота безпосередньо впливає на виконання бойових і транспортних завдань та потребує максимальної відповідальності.

Також сьогодні в Україні відзначають День української жінки – нову неофіційну дату, пов’язану з процесами деколонізації та переосмислення календаря свят. День обрано на честь народження Лесі Українки, щоби вшанувати внесок українок у розвиток культури, науки, оборони та громадського життя

Ініціативу закріпити цю дату як державне свято зареєстрували у Верховній Раді у 2023 році, однак законопроєкт досі не розглянуто.

Хто святкує день ангела 25 лютого 2026 року

25 лютого день ангела відзначають Антон, Євген, Олександр, Тарас і Федір.

Цього дня заведено вітати іменинників, бажати їм здоров’я, духовної сили та опіки небесного покровителя.

За церковною традицією, це також добра нагода для молитви та подяки святому, на честь якого названо іменинника.

Що не можна робити 25 лютого 2026 року

Починати сварки та з’ясовувати стосунки.

Влаштовувати гучні застілля та зловживати алкоголем.

Укладати шлюб або планувати весілля.

Піддаватися імпульсивним рішенням і робити необдумані покупки.

Розпочинати конфліктні розмови з керівництвом.

Ігнорувати власний емоційний стан і перевтому нервової системи.

Нехтувати обережністю під час роботи з вогнем.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для нових починань, поїздок, відряджень і навіть переїзду. Добре планувати операції з нерухомістю, короткі подорожі або активний відпочинок. Фізичні навантаження також підуть на користь.

За астрологічними підрахунками, день вважається періодом очищення та перезавантаження. Це гарний час для внутрішньої роботи над собою, аналізу помилок і постановки нових цілей. Сприятливі творчість, мистецтво, легке навчання та спілкування.

Місяць у Близнятах підштовхує до контактів і нових знайомств. Добре зустрічатися з друзями, обговорювати ідеї, планувати майбутні проєкти. Головне – не розпорошуватися і доводити розпочате до кінця.

Народні прикмети на 25 лютого 2026 року

Туман або заметіль – до дощового літа.

Морозний день – до ранньої теплої весни.

Довгі бурульки – до щедрого врожаю овочів.

Ясне зоряне небо вночі – до сприятливої погоди навесні.

