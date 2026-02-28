Яке свято 28 лютого 2026 та чому сьогодні не можна мити підлогу
Сьогодні, 28 лютого, в Україні відзначають День штурманської служби авіації ЗСУ та День працівників патрульно-постової служби України.
У світі на цю дату припадає Всесвітній день кравців, а також Всесвітній день рідкісних захворювань, який традиційно відзначають в останній день зими.
Віряни цього дня вшановують пам’ять святого преподобного сповідника Василія.
Факти ICTV зібрали головне про події цього дня – яке сьогодні свято 28 лютого 2026 року, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
Яке сьогодні церковне свято – 28 лютого 2026 року
Православна церква вшановує пам’ять преподобного сповідника Василія, єпископа Парійського, який жив у VIII столітті.
Святий Василій був єпископом міста Парія і став відомим як захисник православної віри в період іконоборства за правління імператора Лева Ісавра. Він відкрито виступив проти знищення ікон та відмовився підписати постанову про їхню заборону.
За свою позицію єпископ зазнав переслідувань, катувань і ув’язнення. Попри тиск і загрозу смерті, він не зрікся переконань. Саме тому його називають сповідником – тобто тим, хто постраждав за віру, але не був страчений як мученик.
Після смерті імператора-іконоборця святий Василій вийшов на волю. Решту життя він провів у пості, молитві та духовному служінні, допомагаючи людям і залишаючись прикладом стійкості та вірності християнським цінностям.
Який сьогодні, 28 лютого 2026 року, день в Україні
В Україні відзначають День штурманської служби авіації ЗСУ. Державне професійне свято запровадили у 2008 році, щоб подякувати штурманам за їхню відповідальну працю та підвищити престиж цієї професії..
Також сьогодні відзначають День працівників патрульно-постової служби України, які забезпечують правопорядок та безпеку у громадських місцях, дотримання громадського порядку, попередження і розкриття злочинів.
Хто святкує день ангела 28 лютого 2026 року
Іменини цього дня відзначають Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Кіра та Марина.
Не забудьте привітати рідних і близьких із днем ангела та побажати їм миру, здоров’я і Божої опіки.
Що не можна робити 28 лютого 2026 року
- Підмітати та мити підлогу – щоб разом із сміттям не “вимести” добробут із дому.
- Влаштовувати гучні сварки та з’ясовувати стосунки.
- Ухвалювати важливі фінансові рішення, робити великі покупки.
- Починати ризиковані бізнес-проєкти.
- Звертатися до керівництва з серйозними проханнями.
- Зловживати алкоголем.
- Проводити день у повній пасивності.
Що можна робити сьогодні
День вважається сприятливим для молитви та духовного зосередження. Можна звертатися до преподобного Василія з проханнями про зміцнення віри, здоров’я і витримку.
Добре працювати – як фізично, так і розумово. День має сильну енергетику, тому корисні спорт, активні прогулянки, нові оздоровчі практики.
Сприятливий період для творчості, науки, мистецтва. Можна планувати подорожі – вони обіцяють позитивні враження.
День підходить для зміни місця роботи, для одруження та зачаття. Місяць у знаку Рака сприяє домашнім справам і створенню затишку. Варто більше часу провести з рідними та подбати про емоційний комфорт.
Народні прикмети на 28 лютого 2026 року
- Ясний день – весна буде теплою.
- Дощ або мокрий сніг – до дощового літа.
- Хмарність із ранку – до заморозків уночі.
- Швидке танення снігу наприкінці лютого – до ранньої весни.
- Туман цього дня – до врожайного року.