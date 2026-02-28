Сьогодні, 28 лютого, в Україні відзначають День штурманської служби авіації ЗСУ та День працівників патрульно-постової служби України.

У світі на цю дату припадає Всесвітній день кравців, а також Всесвітній день рідкісних захворювань, який традиційно відзначають в останній день зими.

Віряни цього дня вшановують пам’ять святого преподобного сповідника Василія.

Факти ICTV зібрали головне про події цього дня – яке сьогодні свято 28 лютого 2026 року, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 28 лютого 2026 року

Православна церква вшановує пам’ять преподобного сповідника Василія, єпископа Парійського, який жив у VIII столітті.

Святий Василій був єпископом міста Парія і став відомим як захисник православної віри в період іконоборства за правління імператора Лева Ісавра. Він відкрито виступив проти знищення ікон та відмовився підписати постанову про їхню заборону.

За свою позицію єпископ зазнав переслідувань, катувань і ув’язнення. Попри тиск і загрозу смерті, він не зрікся переконань. Саме тому його називають сповідником – тобто тим, хто постраждав за віру, але не був страчений як мученик.

Після смерті імператора-іконоборця святий Василій вийшов на волю. Решту життя він провів у пості, молитві та духовному служінні, допомагаючи людям і залишаючись прикладом стійкості та вірності християнським цінностям.

Який сьогодні, 28 лютого 2026 року, день в Україні

В Україні відзначають День штурманської служби авіації ЗСУ. Державне професійне свято запровадили у 2008 році, щоб подякувати штурманам за їхню відповідальну працю та підвищити престиж цієї професії..

Також сьогодні відзначають День працівників патрульно-постової служби України, які забезпечують правопорядок та безпеку у громадських місцях, дотримання громадського порядку, попередження і розкриття злочинів.

Хто святкує день ангела 28 лютого 2026 року

Іменини цього дня відзначають Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Кіра та Марина.

Не забудьте привітати рідних і близьких із днем ангела та побажати їм миру, здоров’я і Божої опіки.

Що не можна робити 28 лютого 2026 року

Підмітати та мити підлогу – щоб разом із сміттям не “вимести” добробут із дому.

Влаштовувати гучні сварки та з’ясовувати стосунки.

Ухвалювати важливі фінансові рішення, робити великі покупки.

Починати ризиковані бізнес-проєкти.

Звертатися до керівництва з серйозними проханнями.

Зловживати алкоголем.

Проводити день у повній пасивності.

Що можна робити сьогодні

День вважається сприятливим для молитви та духовного зосередження. Можна звертатися до преподобного Василія з проханнями про зміцнення віри, здоров’я і витримку.

Добре працювати – як фізично, так і розумово. День має сильну енергетику, тому корисні спорт, активні прогулянки, нові оздоровчі практики.

Сприятливий період для творчості, науки, мистецтва. Можна планувати подорожі – вони обіцяють позитивні враження.

День підходить для зміни місця роботи, для одруження та зачаття. Місяць у знаку Рака сприяє домашнім справам і створенню затишку. Варто більше часу провести з рідними та подбати про емоційний комфорт.

Народні прикмети на 28 лютого 2026 року

Ясний день – весна буде теплою.

Дощ або мокрий сніг – до дощового літа.

Хмарність із ранку – до заморозків уночі.

Швидке танення снігу наприкінці лютого – до ранньої весни.

Туман цього дня – до врожайного року.

