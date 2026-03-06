Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Всесвітній день відключення — ініціативу, що закликає бодай на добу відкласти смартфони та інші гаджети, щоб провести більше часу з родиною, друзями та власними думками.

Крім того, на цю дату припадають Всесвітній день боротьби з лімфедемою, День без домашніх завдань та День чувака, натхненний культовим фільмом братів Коенів Великий Лебовські.

У першу п’ятницю березня також проходить Всесвітній день молитви — міжнародна християнська ініціатива, до якої долучаються віряни приблизно зі 180 країн. Ще у цю дату відзначають Європейський день праведників, присвячений людям, які проявили мужність у захисті прав людини.

За православним церковним календарем цього дня віряни вшановують святих 42 мучеників Аморійських та преподобного Аркадія Кіпрського.

Факти ICTV зібрали головні відомості про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 6 березня 2026 року

Цього дня віряни згадують 42 мучеників Аморійських — візантійських воєначальників, які потрапили в полон після захоплення міста Аморій у IX столітті.

Ув’язнених неодноразово переконували відмовитися від християнської віри, однак полонені залишилися непохитними. У 845 році за наказом халіфа аль-Васіка їх стратили — бранців вивели на берег річки і обезголовили, а тіла кинули у воду.

Також 6 березня згадують преподобного Аркадія Кіпрського, що з юності присвятив себе чернечому подвигу.

Святий був наставником мучеників Іуліана-лікаря і Єввула. Після їхньої загибелі Аркадій поховав учнів і невдовзі сам мирно відійшов до Господа.

Хто святкує день ангела 6 березня 2026 року

Сьогодні іменини відзначають Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан й Олена.

Що не можна робити 6 березня 2026 року

Сваритися, лихословити та з’ясовувати стосунки.

Зловживати алкоголем і влаштовувати гучні застілля.

Переїдати — цього дня радять знати міру навіть у святкових стравах.

Комплексувати та пригнічувати себе поганими думками.

Що можна робити сьогодні

День пов’язаний з добрим настроєм, натхненням і спілкуванням. Вважається, що 6 березня добре налагоджувати контакти, знайомитися з новими людьми та зміцнювати стосунки.

Це сприятливий час для заручин і одруження, адже день асоціюють із сильними емоціями та гармонією у стосунках.

У роботі дата підходить для презентацій, переговорів, рекламних кампаній і корпоративних зустрічей, коли важливо продемонструвати ідеї або знайти спільну мову з партнерами.

Народні прикмети на 6 березня 2026 року

Голуби воркують — скоро потепліє.

Сніг або хуртовина — весна буде пізньою.

На землі гладкий сніг — врожай у полі може бути слабким.

Холодний день — літо очікується сирим.

