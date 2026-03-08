Сьогодні, 8 березня, у світі відзначають Міжнародний жіночий день, Міжнародний день жінок-пивоварок та незвичне свято під назвою День Будь поганим, що заохочує людей відверто висловлювати свою позицію та відстоювати власні кордони.

Віряни цього дня вшановують святого преподобного ісповідника Феофілакта, єпископа Нікомидійського.

Факти ICTV зібрали головне про події цього дня – дізнавайтемся усе про свята, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 8 березня 2026 року

Православна церква вшановує пам’ять преподобного ісповідника Феофілакта, єпископа Нікомидійського.

Святий Феофілакт жив у IX столітті та був єпископом у місті Нікомедія (нині Ізміт у Туреччині). У життєписах згадується, що він особливо дбав про нужденних – допомагав бідним, опікувався сиротами, вдовами та людьми, які потребували підтримки.

За переказами, Феофілакт завжди носив із собою рушник. Ним він обмивав і перев’язував рани хворих і нужденних, яких зустрічав.

Святий також став відомим як захисник шанування ікон у період іконоборчих суперечок. Через свою позицію він потрапив у немилість імператора Лева V Вірменина та був засланий у вигнання до Карії, де провів багато років і там помер.

Який сьогодні, 8 березня 2026 року, день в Україні

8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Його історія пов’язана з рухом за права жінок і боротьбою за рівні можливості у суспільстві.

Поступово у багатьох країнах свято набуло символічного значення – як нагадування про необхідність гендерної рівності, протидії дискримінації та підтримки жінок у різних сферах життя.

Хто святкує день ангела 8 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Афанасій, Володимир та Іван.

Не забудьте привітати знайомих із днем ангела та побажати їм миру, здоров’я і Божої опіки.

Що не можна робити 8 березня 2026 року

Піддаватися злості, заздрості та бажанню помсти.

Вступати в конфлікти та сварки.

Активно спілкуватися з незнайомими людьми.

Переїдати та зловживати алкоголем.

Займатися виснажливими фізичним тренуваннями.

Ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій.

Що можна робити сьогодні

Цей день підходить для спокійного самоаналізу та внутрішнього очищення.

Добре приділити час молитві або духовним роздумам, згадати власні помилки та спробувати їх виправити. Сприятливо також навести лад у домі – очищення простору символізує оновлення думок і настрою.

Корисно провести час на самоті або в колі найближчих людей, обмеживши зайві контакти.

Народні прикмети на 8 березня 2026 року

Побачити павука – до ранньої весни.

Туман цього дня – літо буде дощовим.

Лід на водоймах – рибалкам навесні не пощастить з уловом.

Горобці починають вити гнізда – сильних морозів більше не буде.

Якщо сорока шукає прихистку біля житла – чекайте холоду, якщо летить до лісу – потеплішає.

