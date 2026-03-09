День весняного рівнодення — це астрономічне явище, коли Сонце перетинає небесний екватор, переходячи з південної півкулі в північну. У цей момент тривалість дня і ночі стає майже однаковою по всій Землі, за винятком полюсів.

Факти ICTV дізнавалися, коли рівнодення 2026 року та чого не варто робити у цей день.

Коли день весняного рівнодення у 2026 році

У 2026 році день весняного рівнодення припадає на 20 березня. Цього дня тривалість дня і ночі практично однакова.

Після нього світла частина доби починає переважати, що символізує оновлення та зростання.

Весняне рівнодення 20 березня: астрономічне та духовне значення

Ця подія є однією з ключових у річному циклі, адже знаменує перехід від зими до весни. У багатьох культурах рівнодення пов’язували з пробудженням природи, рівновагою та початком нового життєвого етапу.

У християнській традиції рівнодення відіграє важливу роль у визначенні дати Великодня. Його дата визначається як перша неділя після першого повного місяця після весняного рівнодення.

Весняне рівнодення 2026: традиції

Весняне рівнодення у 2026 році, як і в давнину, символізує перемогу світла над темрявою, відродження природи та оновлення життя. Наші предки відзначали цей день урочистими обрядами, що пов’язані з сонцем, водою, вогнем і родючістю.

Традиції предків на весняне рівнодення включали вшанування Сонця, адже давні слов’яни поклонялися сонячним богам, зокрема Дажбогу, вважаючи, що цього дня він остаточно долає темряву.

На честь цього розпалювали великі багаття, щоб підтримати силу Сонця та захистити оселю від злих духів, а молодь стрибала через вогонь – це вважалося символом очищення та оновлення. Люди омивалися джерельною або талою водою, щоб змити хвороби й залучити здоров’я, адже вважалося, що вода цього дня має особливу силу і може дарувати довголіття та красу.

Важливим ритуалом було засівання зерна або пророщування зелені, що символізувало початок нового життєвого циклу, а деякі обряди нагадували Великодні традиції – фарбували яйця як символ життя та родючості.

Готували обрядові страви, серед яких особливе місце займали млинці – вони символізували Сонце, а також випікали круглі хліби, які приносили в дар богам або клали на святковий стіл для залучення достатку.

Проводили очищення оселі, виносили старі речі, проводили генеральне прибирання, а також влаштовували весняні гуляння, співали обрядові пісні та водили хороводи, закликаючи тепло та врожай.

Весняне рівнодення й сьогодні вважається часом гармонії, нових починань і духовного оновлення.

Що варто робити у день весняного рівнодення

День весняного рівнодення – це час, коли день і ніч майже однакові за тривалістю. У цей день можна:

Оновити простір – провести генеральне прибирання, позбутися зайвого.

Вийти на природу – прогулянка в парку чи лісі допоможе відчути гармонію з природою.

Завершити старі справи – це хороший момент для підбиття підсумків і початку нового етапу.

Задумати бажання – вважається, що в цей день енергія оновлення дуже сильна.

Спробувати щось нове – навчитися чомусь новому або зайнятися тим, що давно відкладав.

Медитувати чи займатися саморозвитком – щоб досягти внутрішньої рівноваги.

Весняне рівнодення 2026: що не можна робити

Протягом століть багато народів святкували цей період як час оновлення та родючості. Наприклад, у дохристиянських традиціях існувало свято Остара, яке відзначало прихід весни. Деякі його символи – зокрема яйце, заєць та молода зелень – згодом стали частиною великодніх традицій.

У день весняного рівнодення 2026 року не варто:

сваритися та конфліктувати, щоб не накликати негаразди;

лінуватися, адже це може призвести до невдач протягом року;

залишати оселю в безладі, щоб не притягнути неприємності;

позичати гроші, щоб не мати боргів.

сумувати та плакати, щоб не накликати невдачі.

