Сьогодні, 10 березня, в Україні відзначають День Державного гімну та вшановують пам’ять Тараса Шевченка.

У світіна цю дату припадають Міжнародний день жінок-суддів, День Маріо, Міжнародний день перуки, Міжнародний день дивовижності та Міжнародний день волинки.

Віряни сьогодні згадують святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших, а також преподобну Анастасію.

Факти ICTV зібрали головне про цей день — які свята відзначають 10 березня 2026 року, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 10 березня 2026 року

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших, а також преподобної Анастасії.

За переказами, святий Кондрат провів дитинство та юність у пустелі. У дорослому віці він зустрів християн, завдяки яким увірував. Згодом Кондрат опанував грамоту, здобув знання у медицині й став відомим цілителем.

До нього часто приходили учні та послідовники — серед них Кипріян, Діонісій, Анект, Павло, Крискент та інші, щоб почути його духовні настанови.

Під час гонінь на християн за наказом імператора Декія Кондрата разом із його товаришами заарештували. Попри жорстокі випробування вони не зреклися віри та прийняли мученицьку смерть.

Також цього дня вшановують преподобну Анастасію Патрикію. Вона жила у VI столітті в Константинополі та походила зі знатної родини.

Після смерті чоловіка Анастасія відмовилася від розкішного життя й вирушила до Єгипту, де заснувала невеликий монастир і присвятила себе молитві.

Коли імператор Юстиніан захотів розшукати її, щоб узяти за дружину, подвижниця сховалася в пустелі й за порадою старця Даниїла жила під виглядом чоловіка-ченця.

У суворому затворі вона провела близько 28 років, ведучи аскетичне життя в молитві та пості.

Який сьогодні, 10 березня 2026 року, день в Україні

10 березня в нашій країні відзначають День Державного гімну України.

Саме цього дня у 1865 році пісня Ще не вмерла України і слава, і воля вперше прозвучала публічно. Це сталося у польському місті Перемишль під час концерту, присвяченого роковинам смерті Тараса Шевченка. Твір прозвучав як фінальна композиція.

Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику створив композитор Михайло Вербицький.

Також 10 березня в Україні традиційно вшановують пам’ять Тараса Шевченка — видатного поета, художника та мислителя, який став символом української культури та боротьби за свободу.

Хто святкує день ангела 10 березня 2026 року

Іменини цього дня серед чоловіків відзначають Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Іван, Леонід, Марк, Михайло та Павло. Серед жінок – Анастасія, Василиса та Галина.

Не забудьте привітати знайомих і побажати їм здоров’я, миру та Божої опіки.

Що не можна робити 10 березня 2026 року

Голосно святкувати та влаштовувати гучні розваги.

Зловживати алкоголем.

Їсти тваринну їжу — триває Великий піст.

Виконувати дрібну та рутинну роботу.

Вступати в конфлікти та піддаватися негативним емоціям.

Напружувати зір.

Займатися самолікуванням або нетрадиційними практиками.

Що можна робити сьогодні

Цей день традиційно присвячують молитві та духовним роздумам.

Добре згадати святих мучеників, поставити свічку в храмі за здоров’я близьких та попросити захисту для своєї родини.

Час вважається сприятливим для планування великих справ та визначання життєвих цілей. Також можна обмірковувати професійні зміни чи кар’єрні рішення.

За нагоди візьміть участь у спільних заходах — родинних зустрічах та колективних обговореннях. У роботі день вважається вдалим для командної діяльності та спільного вирішення завдань.

Також сьогодні добре допомагати тим, хто потребує підтримки.

Народні прикмети на 10 березня 2026 року

Якщо цього дня заметіль — сніг незабаром розтане.

Ворони кружляють у небі — очікуйте потепління.

Нічне небо без хмар — літо буде спекотним.

Знайти підкову на дорозі — на щастя.

