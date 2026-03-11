Всесвітній день сантехніка щороку відзначають 11 березня. Дата лишається незмінною й у 2026 році.

У цей день вітають майстрів, без яких важко уявити комфорт сучасного життя, адже всім нам хочеться, щоби вдома була вода та справно працювали батареї та каналізація.

Факти ICTV дізналися, як виникло це свято та підготували привітання з Днем сантехніка у віршах та картинках.

День сантехніка 2026 – історія свята

Всесвітній день сантехніка (World Plumbing Day) започаткувала Всесвітня рада сантехніків, що вирішила привернути увагу до значення сантехніки для здоров’я та добробуту людей.

Для цього організація співпрацює з різними міжнародними інституціями, зокрема з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Мета свята – нагадати, що робота сантехніків напряму впливає на санітарні умови життя, доступ до чистої води та комфорт у будинках. Саме тому Всесвітній день сантехніка вважається важливим професійним святом у багатьох країнах.

Щороку 11 березня його відзначають водопровідники, монтажники, інженери та проєктувальники систем водопостачання, опалення і каналізації.

Всевітній день сантехніка 2026 – привітання у картинках

Якщо маєте знаймоих майстрів, неодмінно подякуйте їм за той комфорт, у якому живете.

Всевітній день сантехніка 2026 – привітання у віршах

Кран у ванній протікає,

Швидко майстра ми гукаєм!

Труби змінить нам він швидко,

Де текло – уже не видно!

Вітаємо зі Всесвітнім Днем сантехніка!

***

Номер твій, сантехніку,

Ми напам’ять ми знаємо,

А сьогодні дзвонимо –

Від душі вітаємо!

Руки твої, майстре,

Дійсно золоті!

З будь-яким завданням

Впораєшся ти!

***

В будь-якій біді зарадиш,

Все полагодиш, поправиш!

З професійним днем вітання,

Найщиріші побажання!

***

Хай не крапає ніде,

Затишок у дім іде,

Хай цінують вашу працю,

Щастя, радості, удачі!

***

У світі труб, колін та кранів

Ви – справжні маги та титани!

Без вас не уявити затишок в оселі.

Здорові будьте, радісні й веселі!

