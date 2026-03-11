Сьогодні, 11 березня, у світі відзначають Всесвітній день сантехніка, День інструментів, День викриття, День No-Code, а також Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно.

Крім того, цього дня згадують важливу подію новітньої історії – 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію Covid-19.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головні відомості про дату 11 березня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 11 березня 2026 року

Віряни згадують святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Він народився близько 560 року у Дамаску у Візантійській імперії, здобув гарну освіту та здійснив паломництво до Святої землі, де відвідував монастирі та знайомився з аскетами.

У монастирі Феодосія Великого він познайомився з монахом Іваном Мосхом, який став його духовним наставником. Разом вони подорожували Малою Азією та Сирією.

У 580 році в Єгипті Софроній прийняв чернечий постриг. У 634 році його обрали патріархом Єрусалимським. Майже відразу він скликав у Єрусалимі Синод єпископів, який засудив єресь монотелітів.

Під час мусульманського завоювання Леванту Софроній керував обороною Єрусалима, однак зрештою місто довелося здати халіфу Умару. При цьому було укладено угоду, що гарантувала свободу віросповідання християнам, євреям та зороастрійцям.

Святий помер 11 березня 638 року. Він залишив після себе життєписи святих, синодальний лист і богослужбові піснеспіви.

Хто святкує день ангела 11 березня 2026 року

Цього дня іменини відзначають Василь, Георгій, Іван, Юхим.

Що не можна робити 11 березня 2026 року

Сваритися, лихословити та заздрити.

З’ясовувати стосунки — конфлікти можуть затягнутися.

Проводити хірургічні втручання без нагальної потреби.

Гнати з подвір’я птахів, адже вони починають вити гнізда.

Розкидатися дрібними грошима — це може призвести до фінансових втрат.

Що можна робити сьогодні

У народі казали, що цього дня починає кувати зозуля. Почувши її перший спів, загадували бажання — за повір’ям, воно може здійснитися. Щоб увесь рік водилися гроші, радили подзвонити дріб’язком у кишені.

Астрологи зазначають, що цей день має сильну енергетику. Він сприятливий для активних дій, визначення життєвих цілей, зміни роботи або початку нових справ.

Добре проводити колективні заходи, навчання чи обговорення. Також це вдалий час для духовного осмислення подій та самопізнання.

Рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі, займатися фізичною активністю або тренуваннями. У 21-й місячний день варто звернути увагу на здоров’я печінки, тому бажано обмежити вживання солодощів та алкоголю.

Місяць перебуває у знаку Стрільця. У такі дні зростає інтерес до громадського життя, навчання та отримання нових знань. Це сприятливий період для викладацької діяльності та передачі досвіду.

Народні прикмети на 11 березня 2026 року

Холодний і сильний вітер — весна буде теплою.

Журавлі летять низько над землею — до дощу.

Вранці з’явився пухнастий іній — до гарної погоди.

Ворони сидять на землі зграями — до погіршення погоди.

Після обіду дме північний вітер — у червні буде багато дощів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.