Сьогодні, 12 березня,відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Всесвітній день нирки, Всесвітній день боротьби з глаукомою, День організації домашнього офісу, Міжнародний день шкільного харчування, День Сонця-Землі та Всесвітній день ананаса.

Також за ацтекським календарем на світанку 12 березня настає Новий рік.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святого преподобного ісповідника Феофана Сигріянського.

Факти ICTV зібрали головні відомості про дату 12 березня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 12 березня 2026 року

Православна церква 12 березня вшановує святого преподобного ісповідника Феофана Сигріянського.

Його ім’я перекладається як “богоявлений”. З юних років він прагнув духовного життя та ревно дотримувався християнських настанов. Коли настав час одружитися, Феофан узяв за дружину Ірину — доньку вельможі. Подружжя домовилося жити в чистоті та присвятити себе молитві й духовному служінню.

Згодом Ірина прийняла чернецтво, а Феофан оселився у монастирі в Сигріянських горах. Там він здобув повагу серед братії та став ігуменом.

За переказами, Феофан мав дар зцілення. Він також відомий як автор літопису, у якому описав церковні та державні події з 285 до 813 року.

Під час правління імператора-іконоборця Лева Вірменина Феофана ув’язнили за відданість шануванню ікон. Після тортур він помер у в’язниці. Його монастир було спалено, а монахів розігнано, проте згодом обитель відбудували і перенесли туди мощі святого.

Хто святкує день ангела 12 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій.

Що не можна робити 12 березня 2026 року

Сваритися, злитися та лихословити.

Виносити сміття ввечері.

Виходити з дому пізно без потреби.

Зловживати алкоголем.

Починати нові важливі справи або вирушати у далекі подорожі.

Допускати фізичне чи емоційне перевантаження.

Що можна робити сьогодні

День пов’язаний із мудрістю, знаннями та духовним розвитком. Його вважають сприятливим для навчання, роздумів і передачі досвіду іншим. Тому варто приділити час самоосвіті, читанню або обговоренню важливих ідей.

Астрологи зазначають, що енергія дня сприяє отриманню нових знань і практичному застосуванню накопиченого досвіду. Це гарний час для наставництва, навчання та передачі своїх умінь іншим людям. Також день вважається вдалим для роботи всередині колективу, планування справ та підтримки благодійних ініціатив.

Цей період підходить для турботи про дітей, учнів або молодших колег. Вважається, що щедрість і допомога іншим цього дня можуть принести добрі результати у майбутньому.

Народні прикмети на 12 березня 2026 року

Іній на деревах — червень буде дощовим.

Сонячний і ясний день — весна буде теплою.

Туман піднімається вгору — до дощу, опускається — до ясної погоди.

Якщо верба випустила перше листя — настав час сіяти ранні овочі та зелень.

