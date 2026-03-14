Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця та День землевпорядника.

У світі цього дня відзначають Міжнародний день числа Пі, Міжнародний день математики, День генеалогії, Міжнародний день запитань, День генія, Міжнародний день річок та Міжнародний день поясних сумок.

Віряни згадують благовірного великого князя київського Ростислава.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головне про цей день — які свята відзначають 14 березня 2026 року, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 14 березня 2026 року

Православна церква цього дня вшановує пам’ять благовірного великого князя київського Ростислава (у хрещенні Михаїла) — одного з визначних державних і церковних діячів України-Русі XII століття.

Він був сином великого князя київського Мстислава Володимировича та онуком Володимира Мономаха. Ростислав прославився як мудрий правитель і миротворець, який намагався залагоджувати міжкнязівські конфлікти та підтримував розвиток християнської церкви.

За його правління активно розвивалося Смоленське князівство, будувалися нові міста та храми. Саме він домігся створення окремої Смоленської єпархії, що сприяло поширенню християнства на цих землях.

Князь помер 14 березня 1167 року дорогою до Києва. Його поховали у Федорівському монастирі.

Який сьогодні, 14 березня 2026 року, день в Україні

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця, встановлене у 2017 році.

Дату обрали на честь подій 2014 року, коли після Революції гідності перші добровольці прибули на полігон у Нових Петрівцях для формування добровольчих батальйонів.

Саме добровольчі підрозділи стали одними з перших, хто став на захист України після початку російської агресії. Вони відіграли важливу роль у стримуванні ворога у перші місяці війни.

У 2018 році НБУ випустив пам’ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Дню українського добровольця. На ній зображені герб України, мечі, карта держави та символічний птах Фенікс, що відроджується з попелу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольчий рух в Україні отримав нову хвилю. Тисячі людей знову добровільно стали на захист країни, вступивши до лав Сил оборони.

Також у другу суботу березня в Україні відзначають День землевпорядника – професійне свято фахівців, які працюють у сфері розподілу та управління земельними ресурсами.

Землевпорядники займаються плануванням територій, веденням земельного кадастру та контролем за раціональним використанням земель. Саме земля є одним із найцінніших ресурсів держави, тому робота цих фахівців має велике значення для розвитку країни.

Хто святкує день ангела 14 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають всі, кого звати Михайло або Ростислав.

Що не можна робити 14 березня 2026 року

Сваритися, лаятися або бажати комусь зла.

Колоти дрова або працювати з гострими інструментами.

Точити ножі.

Надмірно перевтомлюватися.

Що можна робити сьогодні

Цей день традиційно присвячують молитві, духовним роздумам та допомозі ближнім.

Також вважається, що сьогодні добре давати організму фізичне навантаження, розпочинати довгострокові проєкти та завершувати справи, які довго відкладалися.

Ще цього дня важливо піклуватися про домашніх тварин, які, за повір’ями, можуть відчувати енергію людини.

Народні прикмети на 14 березня 2026 року

Мороз цього дня — до теплого літа.

Мокра або дощова погода — до швидкої весни.

Грім 14 березня — літо буде врожайним.

Горобці купаються в пилу — скоро прийде тепло.

Високі хмари — до покращення погоди.

Якщо дятел стукає по сухому дереву — невдовзі потепліє.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.