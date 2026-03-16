Сьогодні, 16 березня, у світі відзначають День свободи інформації, День без селфі, День панди та День чорної преси.

У церковному календарі цього дня вшановують святого мученика Савина Єрмопольського, а також триває четверта седмиця Великого посту.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, хто святкує іменини, що можна і не можна робити, а також які народні прикмети пов’язані з 16 березня.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 16 березня 2026 року

За новоюліанським календарем 16 березня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Савина Єрмопольського.

Він жив у Єгипті та був правителем міста Єрмополь. Під час переслідувань християн за наказом імператора Діоклетіана Савин змушений був залишити місто та переховуватися у віддаленому селі.

За переказами, святий допомагав бідним і підтримував нужденних. Проте один із жебраків, якому він раніше допомагав, видав його владі. Савина разом із іншими християнами схопили, піддали тортурам і зрештою втопили в Нілі.

Також 16 березня припадає на четверту седмицю Великого посту, період духовного зосередження, молитви та стриманості.

Хто святкує день ангела 16 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Денис, Іван, Олександр, Павло та Роман.

Що не можна робити 16 березня 2026 року

Давати гроші в борг — вважалося, що це може призвести до фінансових труднощів протягом року.

Розпалювати багаття без потреби — щоб уникнути пожеж або нещастя.

Починати важливі справи чи великі фінансові операції.

Надмірно навантажувати організм фізично.

Сваритися, піддаватися гордині або провокувати конфлікти.

Замикатися у собі та уникати спілкування з близькими.

Що можна робити сьогодні

У народній традиції цей день називають Савиним або Візковим, адже саме в цей період господарі починали готувати вози до літнього сезону — оглядали та ремонтували вози, адже сани після танення снігу вже ставали непотрібними.

Вважалося, що цього дня добре займатися підготовкою до весняних робіт, плануванням справ та впорядкуванням господарства.

Також день сприятливий для спокійного спілкування з близькими людьми та проведення часу в родинному колі.

Народні прикмети на 16 березня 2026 року

Птахи купаються у калюжах — скоро потеплішає.

Птахи літають колами над будинком — чекайте на теплу погоду.

У річках мало води — рік може бути неврожайним.

Сонячний день — весна буде ранньою і теплою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.