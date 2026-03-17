Сьогодні, 17 березня, в Україні відзначають День мобілізаційного працівника.

У світі цього дня святкують День святого Патрика та Всесвітній день соціальної роботи.

Віряни 17 березня вшановують пам’ять преподобного Олексія, людини Божої. У народному календарі ця дата відома як Теплого Олекси — день, який символізує остаточний відступ зими та прихід весни.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головне про цей день — які свята відзначають 17 березня 2026 року, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 17 березня 2026 року

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Олексія, людини Божої. У народі це свято називають Теплим Олексою або Теплим Олексієм.

Святий жив наприкінці IV — на початку V століття та походив зі знатного римського роду. За бажанням батьків він одружився зовсім молодим, однак невдовзі вирішив присвятити життя служінню Богові.

Після весілля Олексій залишив рідний дім і вирушив у мандри. Близько 17 років він прожив у країнах Сходу — на території сучасних Туреччини та Сирії, ведучи скромне аскетичне життя.

Згодом він повернувся до Риму, але не відкрив батькам, ким є насправді. Святий жив біля їхнього дому як жебрак, харчувався рештками зі столу та терпів приниження від слуг.

Так він прожив ще 17 років. Лише після його смерті стало відомо, ким був цей бідний мандрівник — біля нього знайшли записку з описом його життя.

У народній традиції день пам’яті святого назвали Теплим Олексою, адже він припадає на період весняних відлиг.

Який сьогодні, 17 березня 2026 року, день в Україні

17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника — професійне свято фахівців, які відповідають за мобілізаційну підготовку держави.

Свято запровадили у 2000 році. Спочатку його відзначали 14 вересня, однак потім дату змінили.

17 березня обрали символічно. Саме цього дня у 2014 році, після початку російської агресії, відповідно до указу президента в Україні стартувала перша хвиля мобілізації.

Тоді до лав Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ та Державної прикордонної служби призвали тисячі військовозобов’язаних і резервістів.

Хто святкує день ангела 17 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій та Павло.

Не забудьте привітати знайомих і побажати їм здоров’я, миру та Божої опіки.

Що не можна робити 17 березня 2026 року

Сваритися, лаятися та конфліктувати.

Гнівити Бога та проявляти злість до інших людей.

Планувати далеку дорогу — вважалося, що вона може бути невдалою.

Давати в борг речі або продукти, якщо в домі є маленька дитина. За народними віруваннями, так можна “віддати її щасливу долю”.

Починати важку роботу — у народі вірили, що праця на Теплого Олекси може прогнівити весну.

Що можна робити сьогодні

Цього дня віряни звертаються з молитвами до преподобного Олексія. Його просять про духовну підтримку, захист від жадібності та допомогу у складних життєвих обставинах.

У народі вірили, що саме на Теплого Олекси зима остаточно відступає і починається справжня весна. Тому господарі готували садовий інвентар та планували майбутні польові роботи.

Також цього дня збирали березові бруньки та березовий сік. Вважалося, що в цей період вони мають особливу цілющу силу.

У давнину дівчата виходили в поле з пирогами та полотном, символічно закликаючи весну. Дарунки залишали на землі як прохання про теплу погоду та врожай.

Пасічники у теплу погоду могли виставляти вулики надвір і випускати бджіл на перший обліт.

Народні прикмети на 17 березня 2026 року

Тепла погода на Олекси — рік буде врожайним.

Холодний день — до затяжної весни.

Якщо на ліщині з’явилися сережки — зима остаточно відступила.

Перший обліт бджіл — до великого збору меду.

Журавлі або лелеки повернулися — весна буде теплою.

Великі струмки та паводки — до холодного й дощового літа.

Шпаки ховаються, а гуси літають високо — очікуйте негоди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.