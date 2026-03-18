Сьогодні, 18 березня, у світі відзначають Всесвітній день переробки — екологічну ініціативу, що нагадує про важливість відповідального споживання та повторного використання ресурсів.

У церковному календарі цього дня вшановують святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. Також триває період Великого посту.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, хто святкує іменини, що можна і не можна робити, а також які народні прикмети пов’язані з 18 березня.

Яке сьогодні церковне свято – 18 березня 2026 року

За новоюліанським календарем 18 березня православна церква вшановує пам’ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.

Він був видатним богословом і катехитом, який очолив Єрусалимську кафедру у IV столітті. Кирило активно відстоював християнське вчення, за що неодноразово зазнавав переслідувань і вигнання.

До церковної спадщини він увійшов передусім як автор Катехитичних бесід — проповідей, у яких пояснював основи віри, таїнства та духовне життя християнина.

Також цей період припадає на Великий піст — час духовного очищення, стриманості та внутрішньої роботи над собою.

Хто святкує день ангела 18 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Данило, Дмитро, Кирило, Трохим та Наталя.

Що не можна робити 18 березня 2026 року

Чинити будь-які прояви агресії чи насильства.

Провокувати конфлікти, сваритися або піддаватися негативним емоціям.

Завдавати шкоди природі — зокрема, вбивати комах чи без потреби рвати рослини.

Діяти імпульсивно.

Порушувати обмеження Великого посту — як у харчуванні, так і в поведінці.

Що можна робити сьогодні

За оцінками астрологів, цей день вважається сприятливим для внутрішньої роботи, самоаналізу та переосмислення життєвих орієнтирів. Варто зосередитися на власному розвитку, пошуку відповідей і розумінні глибинних причин подій.

Добре планувати майбутні справи, закладати основу для нових проєктів і рішень. День підходить для навчання, здобуття нових знань і передачі досвіду.

У народній традиції вважається, що корисно займатися добрими справами, допомагати іншим і підтримувати внутрішню рівновагу. Також сприятливо приділяти увагу духовному життю — молитві, роздумам, відвідуванню храму.

Важливо зберігати спокій та контролювати емоції.

Народні прикмети на 18 березня 2026 року

Ясний день — до гарного врожаю.

Мороз задуває в дім — чекайте на затяжну весну.

Якщо цього дня холодно — весна буде пізньою.

Відлига 18 березня — до раннього потепління.

Сніг або заметіль — весна затримається.

