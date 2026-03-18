Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають День тюленя, День байдикування та День водних ресурсів. Також можна привітати з професійним святом знайомих таксистів.

Православна церква згадує священномученика Василя Анкірського. Більше про свята, іменинників, прикмети та заборони цього дня – дізнавайтеся в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 22 березня 2026 року

Цього дня віряни вшановують пам’ять святого мученика Василія Анкірського, якого в народі називають Василем Теплим. Святий Василій був ревним проповідником християнської віри та відзначався великою мудрістю.

Він передбачив загибель імператора Юліана Відступника. За це його схопили та піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися віри.

Історичні джерела не дають точної відповіді щодо його смерті: за одними даними, він помер від катувань, за іншими – його заслали до Іллірії, де він завершив свій земний шлях.

Який сьогодні, 22 березня 2026 року, день в Україні

Щороку 22 березня в Україні та світі відзначається День таксиста.

Його історія бере свій початок у 1907 році, коли на вулицях Лондона з’явилися перші кеби, оснащені лічильниками для підрахунку вартості поїздки. Однак ідея платного перевезення пасажирів сягає ще глибших часів: ще за доби Римської імперії колісниці, що перевозили людей, мали систему визначення вартості проїзду за кількістю обертів коліс, а для підрахунку використовували камінці.

Робота таксиста – це не просто кермування автомобілем, адже водій таксі повинен досконало знати місто, швидко орієнтуватися в дорозі, знаходити спільну мову з різними людьми, бути готовим до несподіваних ситуацій та вміти усувати дрібні несправності авто.

Хто святкує день ангела 22 березня 2026 року

Сьогодні іменини відзначають Василі. Серед дівчат і жінок святкують Василини, Дар’ї та Дарини, а також Таїсії.

Що не можна робити 24 березня 2026 року

На Василя Теплого не слід взувати старе взуття та зрізати квіти, що встигли розкритися.

Не можна пліткувати та засуджувати інших.

Не слід хвалитися та заздрити.

Не можна відмовляти у допомозі та сумувати.

Не варто підмітати та виносити сміття, прати, вʼязати та шити. Навіть не можна приши вати ґудзики.

Що можна робити сьогодні

На Василя Теплого давні українці проводили ритуали, що мали забезпечити родючість землі. Крім того, господарі ретельно оглядали свої домівки, перевіряючи, чи не потребують вони ремонту після зимових холодів.

Відповідно до народних традицій, у цей день обов’язково печуть сонячні калачики, якими пригощають рідних, друзів і сусідів. Важливо залишити частину крихт для птахів – це вважається доброю прикметою, що приносить удачу та добробут.

Святому Василю моляться про духовне очищення, зцілення від важких недуг і зміцнення віри. Вважається, що він допомагає знайти душевний спокій і є покровителем усіх чоловіків, які носять ім’я Василь.

Народні прикмети на 22 березня 2026 року

Сонце сходить у червонуватому серпанку – чекай на багатий врожай.

Якщо ворони хлюпочуться у воді – попереду потепління.

Дрібні хмари вкривають небо – готуйтеся до негоди.

Теплий день 22 березня – незабаром повернуться шпаки.

Сині хмари на небі – до дощу та м’якої погоди.

Народжені на Василя Теплого мають хист до ремесел.

