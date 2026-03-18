Сьогодні, 23 березня, відзначають Всесвітній день метеоролога, що вшановує працю фахівців, які прогнозують погоду та досліджують кліматичні процеси.

Також на цю дату припадає Всесвітній день ведмедя, присвячений збереженню цих могутніх тварин у дикій природі, а ще – День атеїста, що підкреслює значення свободи світогляду та віросповідання.

Крім того, щороку 23 березня у світі відзначають сучасне свято індустрії краси — День красивого погляду, присвячений фахівцям із роботи з бровами та віями.

Цього дня православна церква згадує подвиг преподобномученика Никона, єпископа Сицилійського, який загинув за віру разом зі своїми учнями. Також на цей день припадає початок п’ятої седмиці Великого посту.

Яке сьогодні церковне свято – 23 березня 2026 року

23 березня у православному календарі відзначають день пам’яті преподобномученика Никона та його 199 учнів.

Никон народився в Неаполі у впливовій родині. Його мати була християнкою, а батько – язичником. Здобувши військову освіту, Никон вступив до армії. Одного разу, опинившись у небезпеці на полі бою, він згадав материнські настанови, перехрестився і почав щиро молитися. Відчувши внутрішню силу та відвагу, воїн здобув перемогу.

Повернувшись із походу, Никон вирішив прийняти хрещення. У пошуках наставника він дістався до єпископа Феодосія, який не тільки охрестив його, а й постриг у монахи. Відтоді він обрав шлях служіння Богу.

Дев’ять його товаришів по зброї, надихнувшись його словами, приєдналися до нього. Вони оселилися на горі в Сицилії, де розбили виноградники, молилися та вели праведне життя. Однак язичники донесли про них місцевому правителю Квінтіану. Усіх учнів Никона жорстоко стратили, а його самого піддали катуванням і зрештою стратили, відтявши голову.

Який сьогодні, 23 березня 2026 року, день в Україні

Цього дня професійне свято відзначають українські синоптики, адже на 23 березня припадає Всесвітній день метеоролога.

Метеорологія відіграє важливу роль у житті суспільства, адже точні прогнози погоди допомагають запобігати стихійним лихам, рятують життя та мінімізують економічні втрати.

Завдяки сучасним технологіям – супутникам, радарам і цифровому моделюванню – вчені можуть передбачати не лише короткострокові зміни погоди, а й глобальні природні процеси, що набувають дедалі більшого значення в умовах змін клімату.

Хто святкує лдень ангела 23 березня 2026 року

Сьогодні свої іменини відзначають носії таких чоловічих імен, як Василь, Георгій, Ілля, Макар, Олексій та Сергій. Серед дівчат та жінок день ангела святкують Анастасії, Варвари та Лідії.

Що не можна робити 23 березня 2026 року

За народними віруваннями, цього дня слід уникати безладу в оселі, оскільки це може призвести до фінансових труднощів.

Не рекомендується залишати гроші на видноті – це вважалося передвісником злиднів.

Сьогодні не варто сваритися, лихословити та розповсюджувати плітки.

З огляду на Великий піст слід утриматися від споживання м’ясних і молочних продуктів.

Що можна робити сьогодні

Традиційно цей день присвячували генеральному прибиранню. Господині прали постільну білизну, витирали пил, мили підлогу, наводили лад у коморах та комірчинах. Також займалися впорядкуванням саду та городу.

Вважалося, що 23 березня – сприятливий день для висаджування дерев і ягідних кущів. Люди вірили, що всі посаджені рослини добре приживуться та принесуть рясний врожай.

Народні прикмети на 23 березня 2026 року

Якщо в цей день прилетіли зяблики – скоро потеплішає.

Беззоряне нічне небо віщує похолодання.

Якщо зранку мороз, а вдень потепліло – у квітні варто чекати доброї погоди.

Почули перший весняний грім – літо буде дощовим і прохолодним.

