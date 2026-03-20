Сьогодні, 20 березня, у світі відзначають Міжнародний день щастя, Всесвітній день Землі, День весняного рівнодення, Рамазан-байрам, Міжнародний день астрології, Всесвітній день жаб, та Всесвітній день горобця, Всесвітній день театру для дітей та юнацтва та День бібліоманії.

За церковним календарем вшановують преподобних отців, убитих у монастирі святого Сави.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про цю дату — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, хто святкує іменини, що можна і не можна робити, а також які народні прикмети пов’язані з 20 березня.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 20 березня 2026 року

За новоюліанським календарем цього дня віряни вшановують пам’ять преподобних Іоана, Сергія, Патрикія, Косми, Анастасія, Феоктиста та інших отців, убитих у монастирі святого Сави.

За переказами, на монастир напали сарацини, вимагаючи від ченців скарби. Не отримавши бажаного, вони піддали братію тортурам і вбили.

Частині монахів вдалося врятуватися, а загиблих згодом поховали. Нападники, за легендою, померли від раптової хвороби.

Хто святкує день ангела 20 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Іван, Василь, Віктор, Максим, Микита, Сергій, Клавдія, Марія, Олександра, Світлана та Уляна.

Що не можна робити 20 березня 2026 року

Переїдати.

Піддаватися агресії, сваритися або діяти імпульсивно.

Надмірно навантажувати себе фізично.

Що можна робити сьогодні

Цей день вважається сприятливим для початку нових справ — від оздоровчих програм до великих проєктів. Добре реалізовувати намічені плани та закладати основу для майбутніх рішень.

Другий місячний день асоціюється зі щедрістю, добротою та альтруїзмом. У цей період варто допомагати іншим, ділитися ресурсами та підтримувати близьких.

Вважається, що організм цього дня краще відчуває власні потреби, тому варто уважніше ставитися до харчування і способу життя.

Народні прикмети на 20 березня 2026 року

Дощ — до багатого врожаю грибів.

Багато талої води — буде рясна трава.

Теплий день і морозна ніч — до сонячної погоди.

Прилетіли шпаки — весна остаточно настала.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.